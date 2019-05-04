Во Львове прошло праздничное шествие по случаю Дня города (фоторепортаж)

К общегородскому шествию присоединились около 3 тыс. лиц — участников различных творческих коллективов, а также горожане на ретро-автомобилях, ретро-велосипедах и мопедах.

Львов празднует 763-летие. По доброй традиции, центром города прошло праздничное шествие, которое в этом году воссоздало историческую ретроспективу с королевских времен до нынешних дней.

Как сообщает пресс-служба ЛГС, к общегородскому шествию присоединились около 3 тыс. лиц – участников различных творческих коллективов, а также горожане на ретро-автомобилях, ретро-велосипедах и мопедах.

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Традиционно мероприятие началось с пл. Адама Мицкевича, откуда колонна направилась пр. Свободы и ул. П. Беринды до пл. Рынок. Здесь всех приветствовали Король Лев с королевой Констанцией и мэр Львова Андрей Садовый с женой Екатериной Кит-Садовой.

На пл. Рынок городской голова традиционно принял ключ от города, который нашел маленький батяр неподалеку, ведь ключ странным образом исчез накануне. Следовательно, мэр Львова отметил символичность такого поступка – львовская молодежь всегда старается лелеять честность и искренность.

Впоследствии городской голова дал приказ поднять штандарт города над Ратушей. Во время поднятия штандарта трубачи традиционно исполнили официальную мелодию города.

Отметим, возглавили нынешнюю праздничное шествие Король Лев с королевой Констанцией в сопровождении рыцарей. В шествии также приняли участие представители музея «Ретро-гараж», горожане на ретро-автомобилях авто-фан-клуба «ЗАЗ-Козак», Народный ансамбль песни и танца «Черемош» ЛНУ им. И. Франко, Духовой оркестр «Львовские фанфары», группа мажореток «Феерия», «Феерия мини», актеры городских театров, народные художественные коллективы, коллективы-участники фестиваля «В кругу друзей» (коллективы-гости из Польши, Чехии, Словакии и других стран), представители спортивных организаций города, львовяне и гости города.

Напомним, в этом году Львов отмечает свой День рождения в стиле ретро.