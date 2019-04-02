УЗ увеличила количество дополнительных поездов к Пасхе (список)

Эти поезда будут курсировать в период с 27 апреля по 1 мая из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Николаев, Одессу и Днепр, а также из Львова в Одессу.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам назначила восемь дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования круглогодичных поездов.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что эти поезда будут курсировать в период с 27 апреля по 1 мая из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Николаев, Одессу и Днепр, а также из Львова в Одессу.

В частности, в этот период по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27, 1 апреля и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 162/161 Киев - Николаев будет курсировать 1 и 5 мая, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

Поезд № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к Пасхе дополнительные рейсы круглогодичных поездов, в частности, № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы, № 779 Сумы - Киев – Винница и № 111/112 Харьков - Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

"По состоянию на 1 апреля 2019 года уже назначены 8 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники. В общем назначен 41 дополнительный рейс", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период праздника 8 марта назначала 17 дополнительных поездов.