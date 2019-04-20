Аэропорт "столицы" Евросоюза начал правильно писать название Киева на английском

На табло аэропорта Брюсселя начали писать "Kyiv", вместо "Кiev".

В аэропорту "столицы" Европейского союза Брюссель начал корректно писать название Киева на английском языке.

Об этом сообщили на странице в Fcaebook посольства Украины в Бельгии.

“Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается приобщиться к коррекции в иностранном написании правописания города Киев.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова согласно украинскому произношению (Kyiv и Lviv). Также название столицы Украины теперь пишут согласно украинскому произношению на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Даламани (Турция) Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне, Манчестере, а также в крупнейшем датском аэропорте в городе Биллунн.