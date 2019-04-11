Первые два аэропорта Казахстана исправили написание Киева на правильное

На информационном табло авиарейсов столица Украины указывается как Kyiv.

Казахские аэропорты городов Нур-Султан и Алматы изменили написание названия Киева в соответствии с украинским произношением - Kyiv.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Казахстане в Facebook. "Международные аэропорты города Нур-Султан и города Алматы, а также казахстанский сайт продажи билетов «tickets.kz» присоединились к информационной кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA и теперь используют #Kyiv в написании на английском языке названия столицы Украины на своих информационных табло и в поисковой системе сайта. Спасибо аэропортам Нурсултан Назарбаев и Almaty Airport за сотрудничество!", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины теперь пишут в соответствии с украинским произношением на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Даламане (Турция), Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне, Манчестере, а также в датском аэропорту в городе Биллунн.