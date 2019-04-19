В Черновцах распустились сакуры (видео)

Обычно эти деревья расцветают еще в начале апреля, но из-за прохладной весны, характерные розовые цветки появились лишь несколько дней назад.

На одной из центральных площадей Черновцов распустили цветы два с половиной десятка деревьев сакуры.

Их высадили 13 лет назад, когда площадь Филармонии открыли после длительного ремонта, говорится в сюжете ТСН.

Обычно эти деревья расцветают еще в начале апреля, но из-за прохладной весны, характерные розовые цветки появились лишь несколько дней назад, когда в городе впервые за несколько дней вышло солнце.

Как сообщал УНИАН, с приходом тепла розовые сакуры распустились и в Виннице.