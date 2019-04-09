УЗ увеличила количество дополнительных поездов к Пасхе

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» и в железнодорожных кассах.

Акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к Пасхальным праздникам назначила 19 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования круглогодичных поездов.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что эти поезда будут курсировать в период с 27 апреля по 1 мая из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Николаев, Одессу и Днепр, а также из Львова в Одессу.

В частности, в этот период по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель курсировать из Киева и Ковеля 26 и 30 апреля.

Поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода - 27 апреля.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород отправлением из Киева 29, 30 апреля, 3 и 4 мая; из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля.

Поезд № 211/212 Киев - Львов будет курсировать из Киева и Львова 25 апреля.

Поезд № 217/218 Киев - Львов осуществит рейсы из Киева 29 и 30 апреля, из Львова - 30 апреля.

Поезд № 177/178 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 293/294 Киев - Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая.

Поезд № 295/296 Киев - Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая, из Жмеринки 25 и 30 апреля.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев осуществит рейсы из Киева 1 и 5 мая, из Николаева 30 апреля и 4 мая.

Поезд № 221/222 Киев - Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 297/298 Киев - Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля.

Поезд № 179/180 Киев - Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 27 апреля, 1 и 5 мая.

Поезд № 283/284 Киев - Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля.

Поезд № 163/164 Киев - Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

Поезд № 257/227 Одесса - Ужгород 30 апреля отправится из Одессы и 27 апреля с Ужгорода.

Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая со Львова и Одессы.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к Пасхе дополнительные рейсы круглогодичных поездов, в частности, поезд № 111/112 Харьков - Львов осуществит рейсы из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

Поезд № 669/670 Кременчуг - Бахмач отправится из Кременчуга и Бахмач 2 мая.

Поезд № 773/774 Киев - Шостка курсировать 1 мая из Киева и Шостки.

Поезд № 781/782 Киев - Черкассы отправится из Киева и Черкасс 1 мая.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница осуществит дополнительные рейсы из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Также, в пресс-службе сообщили, что всего «Укрзализныця» планирует назначить 31 пассажирский поезд на 100 рейсов, что позволит обеспечить дополнительное перевозки более 100 тыс. пассажиров.

«Запланированы дополнительные пассажирские поезда в сообщении Киев - Львов, Киев - Черновцы, Киев - Днепр, Днепр - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Запорожье», - говорится в сообщении.