Ryanair расширит сеть из Харькова и Одессы еще одним рейсом в Польшу

Ryanair в конце октября намерен открыть новые рейсы из Харькова и Одессы в Познань.

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Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com. Полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

Рейсы Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю. Вылеты из Одессы в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам. Минимальная цена авиабилетов на рейс Одесса-Познань начинается от 28 евро в одну сторону.

Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. На данный момент анонсированная маршрутная сеть лоу-коста из Харькова включает Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы - Познань, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.