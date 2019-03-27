Ryanair открывает рейс Киев-Валенсия
15:26, 27 марта 2019Новости туризма
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Билеты уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение по цене от 66 евро в одну сторону.
Иллюстрация REUTERS
Ирландский лоукостер сообщил об открытии очередного рейса из Киева, на этот раз - в солнечную Валенсию.
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Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом из Киева в 11:55 и из Валенсии в 6:15, первый рейс состоится 29го октября, пишет портал "Бюджетные путешествия".
Билеты уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение по цене от 66 евро в одну сторону.
Как сообщал УІНАН, Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне.
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