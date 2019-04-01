В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые является источником повышенного шума и беспокойства.

С сегодняшнего дня в лесах вводится «сезон тишины» с целью сохранения популяции диких животных.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации.

Среди запрещенного - санитарная вырубка леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

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«Лица, нарушившие требования, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и на них будет наложено административное взыскание в виде штрафа от 30 до 50, а на должностных лиц - от 50 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

«Сезон тишины» - это природоохранное мероприятие, введенное до исполнения в Украине на законодательном уровне (статья 39 закона «О животном мире»). Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивает рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах, напомнили в мэрии.