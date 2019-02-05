Аэропорт "Борисполь" рассказал о планах на весну

Аэропорт "Борисполь" планирует весной расконсервировать терминал F и сдать в эксплуатацию первую очередь паркинга.

Международный аэропорт "Борисполь" (г. Борисполь, Киевская область) намерен в начале апреля расконсервировать терминал F и сдать в эксплуатацию первую очередь паркинга.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

"Терминал F откроется в начале апреля, а также примерно в это время введем в эксплуатацию первую очередь паркинга", - сказал он.

Помимо этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам, запросившим слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в терминале D, а в терминале F.

Как сообщал УНИАН, ранее Рябикин сообщил журналистам, что лоу-кост Ryanair, который в сентябре начал полеты из Киева, очень заинтересованы работать в терминале F, поскольку он лучше подходит для их модели работы. Однако на первом этапе бюджетник будет обслуживаться в Борисполе в терминале D. В настоящий момент в аэропорту Борисполь для обслуживания пассажиров используется только терминал D.

Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года, а терминал F, построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году.