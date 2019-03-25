В Турции хотят изменить статус собора Святой Софии

Сейчас стоимость входного билета в музей составляет 60 турецких лир ($10).

Правительство Турции планирует изменить статус собора Святой Софии. При таких условиях его можно будет посещать бесплатно.

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Об этом сообщает турецкое издание tgrthaber.com. "Статус Святой Софии может быть изменен из музея в мечеть после выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", – заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии был построен в VI веке в центре – тогда еще Константинополя. В 1453 году собор был превращен в мечеть, 1985 года стал музеем.

Напомним, в Турции для туристов открыли старейший в мире храм - Гебекли-Тепе, который считается истинным воплощением наследия человечества и признан таковым в Списке объектов наследия ЮНЕСКО.