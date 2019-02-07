В Турции откроется первый отель для веганов

Продукты на огороде отеля выращивают, в соответствии с мировосприятием целевой аудитории отеля, без применения химии.

Отель для веганов, который называется очень просто - The Vegan Lodge, откроется в Анталье уже в марте этого года.

Читайте такжеЛьвовское кафе попало в рейтинг лучших заведений мира для веганов

Он станет первым отелем такого типа в Турции, передает experttur.com. Апологетов исключительно растительной пищи ждут более трех десятков номеров, построенных из экологически чистых материалов. Проще говоря, только дерево и никакого бетона.

Веганов со всего мира ждут, естественно, их блюда. Туристам больше не придется объяснять на фуд-корте, чего им хочется. С веганской едой проблем не будет еще и потому, что у еще не открывшегося отеля уже есть не только свой сад с гранатовыми, оливковыми и фруктовыми деревьями, но и огород. Продукты выращивают, в соответствии с мировосприятием целевой аудитории отеля, без применения химии.

Получать электричество и греть воду в веганском отеле будут благодаря солнечным батареям. Туалетные принадлежности и чистящие средства также экологичны. Среди предложений для гостей - не только йога, но и кулинарные курсы. И даже размещение с домашними животными возможно - по запросу. В остальном отель как отель: интернет в наличии, пара бассейнов, собственный пляж, тренажерный зал и, естественно, зал для йогов.