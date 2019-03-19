Возле Лос-Анджелеса поля стали оранжевыми из-за цветения мака (видео)

Недалеко от Лос-Анджелеса зацвели маки. Десятки тысяч американцев приезжают полюбоваться природной красотой.

Полюбоваться золотистыми маками на холмах возле Лос-Анджелеса каждые выходные приезжают десятки тысяч американцев.

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Посетителей так много, что возле полей не хватает мест для парковки машин. На фоне цветастого ковра люди массово делают фото и постят в соцсети.

Как говорится в сюжете ТСН, приезжают сюда и художники, чтобы рисовать красоту природы с натуры.

Экологи говорят, что такое количество цветущих маков сталоа возможным из-за теплой зимы в этих краях.