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Возле Лос-Анджелеса поля стали оранжевыми из-за цветения мака (видео)

12:33, 19 марта 2019
Новости туризма
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Иллюстрация \ REUTERS

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Посетителей так много, что возле полей не хватает мест для парковки машин. На фоне цветастого ковра люди массово делают фото и постят в соцсети.

Как говорится в сюжете ТСН, приезжают сюда и художники, чтобы рисовать красоту природы с натуры.

Экологи говорят, что такое количество цветущих маков сталоа возможным из-за теплой зимы в этих краях.

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Теги: #США#туристы#цветы