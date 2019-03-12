МАУ вводит самостоятельную регистрацию для пассажиров чартеров

Кроме этого, киоски самостоятельной сдачи багажа расположены на третьем этаже в левом крыле терминала D.

С 20 марта, пассажиры чартерных рейсов авиакомпании МАУ, которые отправляются из международного аэропорта "Борисполь", имеют возможность распечатать посадочный талон в киосках самостоятельной регистрации до начала посадки на рейс, то есть не позже чем за 40 минут до вылета.

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Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook. Кроме этого, авиакомпания позволила заранее сдавать багаж (за шесть часов до вылета) пассажирам чартерных рейсов, которые прошли регистрацию. Это можно сделать в режиме онлайн за 24 часа до вылета.

Киоски самостоятельной сдачи багажа, расположены на третьем этаже в левом крыле терминала D.