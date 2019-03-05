Конкурент Парижа: боснийский городок признали самым недооцененным романтичным местом в мире (видео)

Мостар - это небольшой балканский городок, который имеет все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уикенд.

Боснийский город Мостар признали самым недооцененным романтичным местом в мире.

По крайней мере так утверждает один из самых популярных американских туристических сайтов, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что этот небольшой балканский городок имеет все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уикенд - и прекрасная кухня, и теплый климат, и старинные домики, гармонично соединенная восточная и европейская архитектура, и улочки из брусчатки.

Кроме того, здесь много уютных кофеен и больше влюбленных привлекает восстановленный пешеходный арочный мост времен Османской империи с живописными пейзажами.