Конкурент Парижа: боснийский городок признали самым недооцененным романтичным местом в мире (видео)
09:15, 05 марта 2019Новости туризма
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Мостар - это небольшой балканский городок, который имеет все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уикенд.
Больше всего влюбленных привлекает восстановленный пешеходный арочный мост / скриншот видео ТСН
Боснийский город Мостар признали самым недооцененным романтичным местом в мире.
По крайней мере так утверждает один из самых популярных американских туристических сайтов, говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что этот небольшой балканский городок имеет все необходимое, чтобы влюбленные провели незабываемый уикенд - и прекрасная кухня, и теплый климат, и старинные домики, гармонично соединенная восточная и европейская архитектура, и улочки из брусчатки.
Кроме того, здесь много уютных кофеен и больше влюбленных привлекает восстановленный пешеходный арочный мост времен Османской империи с живописными пейзажами.
Боснийский город Мостар признали самым недооцененным романтичным местом в мире
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