Столичный зоопарк поздравил всех влюбленных трогательным видео со своими обитателями

"Поздравления всем влюбленным от вашего любимого Киевзоо!", - говорится в заметке к видео.

Киевский зоологический парк общегосударственного значения поздравил всех с Днем святого Валентина.

Киевзоо опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео со своими обитателями. "Поздравления всем влюбленным от вашего любимого Киевзоо!", - говорится в заметке к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевский зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду.