Столичный зоопарк поздравил всех влюбленных трогательным видео со своими обитателями
14:04, 14 февраля 2019Спасение видов
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"Поздравления всем влюбленным от вашего любимого Киевзоо!", - говорится в заметке к видео.
Жители Київзоо / Скриншот
Киевский зоологический парк общегосударственного значения поздравил всех с Днем святого Валентина.
Киевзоо опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео со своими обитателями. "Поздравления всем влюбленным от вашего любимого Киевзоо!", - говорится в заметке к видео.
Как сообщал УНИАН, ранее Киевский зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду.
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