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Столичный зоопарк поздравил всех влюбленных трогательным видео со своими обитателями

14:04, 14 февраля 2019
Спасение видов
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Жители Київзоо / Скриншот

Киевзоо опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео со своими обитателями. "Поздравления всем влюбленным от вашего любимого Киевзоо!", - говорится в заметке к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевский зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду.

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Теги: #День Святого Валентина