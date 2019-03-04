Wizz Air открывает юбилейное десятое направление со Львова

Напомним, венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air возобновил свою работу в МА «Львов» им. Даниила Галицкого в средине 2017 года.

Авиакомпания Wizz Air начала выполнять полеты по маршруту Львов-Копенгаген. Это первое новое направление, которое открывает аэропорт «Львов» в летнем сезоне 2019 года.

Как сообщает ЛГС, рейс будет выполняться дважды в неделю — в среду и воскресенье. Прилет во Львов — 19.15, вылет — 19.45. Стоимость билета в одну сторону стартует от 909 грн.

Вчера из Копенгагена прибыли 57 пассажиров, в обратном направлении улетели 99 человек.

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«Приятной особенностью рейса стало то, что его обслуживала русскоязычная команда, которая состояла преимущественно из очаровательных девушек. Так что они создавали дополнительное весеннее настроение для пассажиров в солнечном Львове и в сегодняшнем мрачном Копенгагене», — рассказывают в аэропорту.

Напомним, авиакомпания Wizz Air в летнем сезоне, который начинается 31 марта, существенно меняет частотность на пяти направлениях: в Братиславу, Гданьск, Берлин, Вроцлав и Дортмунд.

К тому же, следует отметить и географию полетов авиакомпании Wizz Air — она сейчас расширяется до шести стран Европы: Польша, Германия, Англия, Литва, Словакия и Дания.

Напомним, венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air возобновил свою работу в МА «Львов» им. Даниила Галицкого в средине 2017 года, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

В марте 2018 года добавлены еще три: в Дортмунд, Гданьск и Катовице. Впоследствии было решено начать полеты в Лондон-Лутон. В конце октября стартовали рейсы в Вильнюс и Братиславу, в средине декабря — во Франкфурт-Хан. И вот — в Копенгаген.

Итак, последние изменения выведут Wizz Air в абсолютные лидеры среди перевозчиков, которые осуществляют рейсы из/в аэропорт «Львов»: авиакомпания будет выполнять полеты в 10 направлениях, в шесть стран Европы. А частотность в летний сезон достигнет 31 рейса в неделю.

Как сообщал УНИАН, 1 марта лоукост-авиакомпания Wizz Air начала выполнение полетов по маршруту Киев-Бремен.