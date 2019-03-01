Wizz Air запустила новый рейс из Киева в Германию

С 1 марта стартовали рейсы со столицы в немецкий Бремен.

Сегодня, 1 марта, лоукост-авиакомпания Wizz Air приступила к выполнению полетов по маршруту Киев-Бремен.

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Как пишет ЦТС, дебютный рейс в Бремен вылетел из Киева (аэропорт Жуляны) в 11:08 и прибыл в 12:38 по местному времени.

Обратный рейс вылетел из Бремена в 13:24, прибытие в столицу Украины ожидается в 16:24.

Рейсы в марте будут выполняться по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее - по вторникам и субботам (дважды в неделю).

Отметим, что в субботу, 2 марта, из аэропорта Киев также отправятся первые рейсы Wizz Air в Биллун и Ригу.