Wizz Air запустила новый рейс из Киева в Германию
20:12, 01 марта 2019Новости туризма
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С 1 марта стартовали рейсы со столицы в немецкий Бремен.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня, 1 марта, лоукост-авиакомпания Wizz Air приступила к выполнению полетов по маршруту Киев-Бремен.
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Как пишет ЦТС, дебютный рейс в Бремен вылетел из Киева (аэропорт Жуляны) в 11:08 и прибыл в 12:38 по местному времени.
Обратный рейс вылетел из Бремена в 13:24, прибытие в столицу Украины ожидается в 16:24.
Рейсы в марте будут выполняться по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее - по вторникам и субботам (дважды в неделю).
Отметим, что в субботу, 2 марта, из аэропорта Киев также отправятся первые рейсы Wizz Air в Биллун и Ригу.
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