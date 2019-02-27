Спасатели нашли туристов, которые вчера заблудились возле горы Говерла

Туристы рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку, поэтому они выкопали углубление в снегу и ждали помощи.

На Закарпатье спасатели сегодня около 10:00 нашли туристов, которые заблудились вчера в районе горы Говерла.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас спасатели ГСЧС оказывают доврачебную помощь пострадавшим, ведь те получили переохлаждение.

«Далее спасатели сопроводят туристов к ближайшему спасательному домику, чтобы там отогреть их горячим чаем и в затем доставят их в ближайший населенный пункт», - отмечается в сообщении.

Двое туристов (мужчина и женщина) заблудились вчера, когда во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир на местности. Туристы сами позвонили в полицию и сообщили, что потерялись. Эта информация была передана спасателям, которые в телефонном режиме узнали у потерпевших об ориентировочных координатах их места нахождения. Туристы рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку, поэтому они выкопали углубление в снегу и ждали помощи.

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Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы: одна из специалистов горного поисково-спасательного отделения г. Рахов, а другая из ГПСО с. Лазещина. Всего в поисково-спасательной операции, которая продолжалась ночь и утро, принимали участие 11 человек, а также две единицы спецтехники.

Поисково-спасательные работы проходили при плохих погодных условиях: в горах идет сильный снег, плохая видимость и сильный ветер.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в течение зимы в Украинских Карпатах учащаются трагические несчастные случаи с туристами, которые отправляются в горы, адекватно не оценив погодную обстановку или собственный уровень подготовки.

Так, 22 февраля стало известно о гибели двух туристов от обморожения, которые в составе группы из восьми человек отправились на гору Поп Иван. Спасательная операция, к которой всего задействовали почти 40 человек, продолжалась несколько дней. В результате в больницы госпитализировали не только нескольких пострадавших туристов, но и трех спасателей, которые получили обморожения во время поисковой операции.