Одессит на велосипеде с сине-желтым флагом объехал Южную и Центральную Америку (видео)

Путешественник преодолел уже 8 тысяч километров.

Одессит Руслан Верин планирует преодолеть на велосипеде 11 тысяч километров, путешествуя по Южной и Центральной Америке. Неизменным спутником мужчины в путешествии является сине-желтый флаг.

Во время путешествия он рассказывает местным жителям об Украине и уже преодолел большую часть пути, говорится в сюжете ТСН.

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Он доказал что проехать на велосипеде реально повсюду. Это уже четвертое его путешествие. За плечами одессита Руслана Верина Африка, Азия и Северная Америка, а это 46 тысяч километров сверхтяжелого пути. Сейчас мужчина путешествует по пятнадцати странам Центральной и Южной Америки. Из Одессы в Бразилию вылетел еще в октябре прошлого года. Просто в тамошнем аэропорту сел на двухколесный. И сейчас преодолевает опасные пути Колумбии.

"97 километров проехал без воды. Как меня хватило, я не знаю", - говорит Руслан в своем видеодневнике.

Ему 33 года, и он не профессиональный велосипедист. Обычный предприниматель. Как путешествует - рассказывает в собственном видеоблоге. Жара в 40 градусов, тропические дожди и опасные животные на пути. Ночевать приходится в палатке, кушать то, что растет вдоль дороги.

Повсюду на велосипеде одессита развевается сине-желтый флаг. Здешним жителям, которые охотно приглашают путешественника в гости, он много рассказывает об Украине.

Не обошлось и без неудачных приключений — в Панаме на Руслана напали грабители, он потерял документы и телефон, но с маршрута не сошел.

"Вот и последние километры до границы с Коста-Рикой. Все, очень быстро прошел границу, очень легко, поставили штамп без лишних вопросов. 90 дней могу здесь находиться", - говорит Верин.

Он уже преодолел восемь тысяч километров. Осталось еще три тысячи. На это, рассчитал Руслан, у него уйдет два месяца. Финишировать он планирует в Бразилии. Оттуда полетит домой, в Одессу.

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