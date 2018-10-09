Случайно побывать во всех странах мира невозможно, уверен Симоненко / фото Facebook Константина Симоненко

Украинец, посетивший все страны мира, Константин Симоненко: Бесстрашные путешественники долго не живут

Ирина Шевченко
14:30, 08 октября 2018
3063 0
Интервью

Первый украинец, посетивший все страны мира, путешественник Константин Симоненко в интервью УНИАН рассказал, как торговался с начальником полиции в Йемене, ждал самолет на раскаленной взлетной полосе в Южном Судане, гулял по Сомали в компании четверых автоматчиков, объяснил, зачем иногда берет в путешествие украинские конфеты, а также вспомнил моменты, когда хотелось все бросить и вернуться домой.

Случайно побывать во всех странах мира невозможно, уверен Симоненко / фото Facebook Константина Симоненко

В соцсетях частенько попадаю на, уже ставшие обычными, истории, когда какой-то человек работал, занимался бизнесом, но бросил все и уехал путешествовать. Что вы думаете о таком сценарии?

Каждый решает для себя, так что оценивать не буду… Но это - не моя история. Единственное, отмечу, что таким образом все страны точно не посетишь. Случайно побывать во всех странах мира невозможно. Для этого нужно очень много времени, усилий и большая мотивация. Это же не в Европу полететь, с которой у нас теперь безвиз. Проснулся утром – поеду-ка я в Германию – купил онлайн билет, заказал через booking отель…

Когда речь идет, например, об африканских странах или о странах ближнего востока – путешествию предшествует три-четыре месяца подготовки. В некоторые страны тяжело получить визу, в некоторые непросто добраться (несколько суток нужно, чтобы долететь). Чтобы посетить все страны мира, нужно быть не просто достаточно упорным, но даже, в определенной степени, одержимым.

Мне сейчас сорок четыре года, я самого раннего детства зачитывался книгами о путешествиях. Меня влекли великие географические открытия, Жюль Верн... Будучи советским школьником, понимал, что дальше Болгарии никуда не уеду. Потом Советский Союз распался, границы открыли, и через несколько десятков лет, когда появилась финансовая возможность осуществить свою детскую мечту, подумал: а почему бы и нет?

Вы адвокат и совладелец юридической фирмы. Когда отправляетесь в путешествие, все дела откладываете или как-то совмещаете с работой?

Ключевое слово – совладелец. Знаете, в моей жизни есть два человека, которые сделали возможным то, что я смог объехать весь мир. Это моя супруга, которая меня отпускала, брала на себя дом и детей. И это мой компаньон по бизнесу, который зажегся моей мечтой и брал на себя бразды управления компанией, пока меня не было.

За время ваших путешествий не возникало желания бросить бизнес, забрать семью в какую-то страну, кардинально изменить жизнь, например, условно, заняться каким-то гончарством?

Нет, не было. Гончар, наверняка, из меня получился бы плохой, и прокормить семью своими изделиями я бы не смог. А путешествия по миру за все это время приучили меня быть очень прагматичным. Поэтому я четко понимаю – лучше путешествовать и возвращаться в Украину.

Во многих своих постах о путешествиях в Facebook вы используете местоимение «мы»: «когда мы ехали… мы используем…». С кем путешествуете?

По хорошим странам путешествовали с женой (она у меня 63 страны посетила), а потом сам. Потому что найти попутчика куда-нибудь в Африку достаточно тяжело. Кому будет интересно поехать в Чад или в Нигер, в Центральноафриканскую республику, в Тувалу. Кто-то даже не слышал таких названий... Жену туда жаль было бы тащить. Плюс, во многие страны, к примеру, мусульманские, женщинам ехать опасно.

Центральноафриканская республика / фото Facebook Константина Симоненко

У вас двое детей. Хотели бы с ними попутешествовать?

Конечно, покатаемся. Они же дети путешественника, так что усиленно учат английский язык, знают все континенты. Мой старший девятилетний сын знает все столицы мира.

Чад / фото Facebook Константина Симоненко

Раз уж мы затронули языковой вопрос. Когда приезжаете в новую страну, учите ли базовые выражения, чтобы наладить контакт?

Долгое время я жил и работал в Америке, поэтому у меня очень хороший английский. Плюс, знаю где-то по сотне фраз на испанском и французском, которых хватает для понимания и объяснения каких-то простейших вещей. С этими тремя языками практически всегда получается общаться нормально. Если мы говорим об Африке, то она либо англоязычная, либо франкоязычная (это же все бывшие колонии). В Латинской Америке говорят на испанском, только Бразилия на португальском. Ну, и никто же не отменял объяснение «на пальцах».

Кроме того, у меня в мобильном телефоне есть специальная папка с сотней картинок различных вещей – сфотографированы сигареты, вода, кофе, тарелки, магниты. Я путешествую десять лет, так что постепенно заполнял эту папку. К примеру, хочу купить сигареты, открываю картинку и тыкаю пальцем. В общем, общение – это, на самом деле, не проблема.

Поговорим о финансах. Бытует мнение, что без денег никуда не поедешь. Так ли это? Приходилось ли вам путешествовать, так сказать, будучи на мели?

Здесь нужно четко разделять, о каких странах идет речь. К примеру, в Европу можно взять сто евро и замечательно отдохнуть. Там есть система хостелов, дешевые автобусы, лоукостеры – целая индустрия, позволяющая потратить минимальное количество денег в путешествии. По Европе, Америке, Канаде, по хорошим странам Латинской Америки действительно можно путешествовать без денег. А вот Новая Зеландия (хотя это одна из самых лучших стран мира, я бы туда вернулся еще много раз) очень дорогая. Туда даже лететь очень далеко и дорого. Аналогично, Океания – перелеты туда очень дорогие.

Если речь идет о странах, не предназначенных для туризма, то цена вопроса – твоя безопасность. К примеру, в Сомали, куда я поехал не один, а с друзьями, мы заранее нашли и наняли проводников и охрану из четверых автоматчиков. Выйти без них на улицу невозможно, так как власти практически не контролируют ситуацию в стране.

Любая поездка в сложную страну, как я уже говорил, это несколько месяцев планирования. Чем тщательнее все спланируешь, тем будет безопаснее.

Я бы с удовольствием еще в Сомали съездил / фото Facebook Константина Симоненко

В среднем, как много времени вы проводили в той или иной стране?

Зависит от страны. Допустим, Тувалу можно пройти за два часа от одного конца страны до другого, а если на машине – за двадцать пять минут. Аналогично, Маршалловы острова, Кирибати. И что там делать дольше? Если же мы говорим об Австралии, то, чтобы всю ее объехать, нужен, наверное, год. В Австралии я бывал много раз, и мне приятно туда возвращаться. В США мне тоже очень нравится. Знаете, я бы с удовольствием еще в Сомали съездил...

В Сомали, куда я поехал с друзьями, мы заранее нашли и наняли проводников и охрану из четверых автоматчиков / фото Facebook Константина Симоненко

Почему, Сомали?

Во-первых, это наименее посещаемая страна в мире, что уже тешит самолюбие. Во-вторых, представьте, идешь по улице и видишь, как тащат акулу на спине, как прямо на улице ее разделывают. Это полностью неконтролируемая территория, живущая по своим законам, и вот это чувство опасности тоже щекочет нервы… Такой адреналин выделяется там. Наверное, больше нигде его не получишь, только в том месте.

А вот в скучные страны, которые можно полностью за два часа посмотреть, я бы не вернулся. Но, понимаете, когда ставишь перед собой цель – посетить все страны мира, то не можешь куда-то поехать, а куда-то – нет.

В Сомали идешь по улице и видишь, как тащат акулу на спине / фото Facebook Константина Симоненко

Как вы предпочитаете изучать страну – летите в столицу или в маленький городок? И, вот, вы прибыли в город – куда идете в первую очередь?

Опять-таки, не везде можно выехать в маленькие городки. Изначально я всегда изучаю информацию в интернете, определяю для себя, что мне интересно в этой стране. Прежде всего, иду менять местные деньги (смеется). Если есть возможность безопасно посетить какую-то деревушку, отправляюсь туда. Меня интересует местный быт, люблю историю, культуру. Всегда пробую что-то местное, потому что еда - это тоже часть культуры. Ел китов в Исландии, кенгуру – в Австралии, ламу – в Боливии и собаку – в Северной Корее. По крайней мере, попробовал. В какой-то момент устал от всяких парков с животными. Сколько можно смотреть на слонов, жирафов и бегемотов? А вот сувенирные тарелочки ищу в каждой стране.

Читала у вас в Facebook, что во многих странах Африки или Океании вам приходилось проявлять чудеса изворотливости для пополнения своей коллекции этих тарелочек.

Потому что сувениры есть там, куда приезжают туристы. А если в Сомали в год приезжает не больше ста туристов, то и туристической продукции нет. Тоже самое в каких-то африканских странах. Да, в таких случаях мне приходилось заказывать тарелочку. Всегда находил какого-то местного мастера, чтобы мне сделали нечто аутентичное. Пару раз даже пришлось менять билет на самолет, чтобы мне успели сделать тарелку.

И как реагировали эти местные мастера, сразу понимали, что вы от них хотите?

У меня отработанный механизм - показываю им фотографии других своих тарелок, мол, есть такие, а есть другие. Спрашиваю, что он сможет сделать. К примеру, из дерева выточить или взять обычную бытовую тарелку, но как-то ее украсить. Всегда получалось договариваться.

В Йемене снял тарелку со стены начальника полиции района. Там была такая история: я долго искал тарелку, не находил, а мне сказали, мол, видели у того-то… Это была тарелка из каких-то очень старых запасов, еще до войны, на стене у него висела.

Вы ему заплатили или на что-то обменяли? Может быть, на какой-то украинский сувенир?

В Йемене не нужны наши сувениры. Деньги – лучший сувенир (смеется).

В Йемене снял тарелку со стены начальника полиции района / фото Facebook Константина Симоненко

А вообще вы берете с собой в путешествие что-то из Украины, чтобы сделать местным жителям какие-то подарки?

В Африке все абсолютно уверены, что любой человек с белой кожей - богатый.

И когда белый приезжает в какую-то деревушку, его сразу же окружают дети, которые очень ждут подарков. Местные конфеты просто ужасного качества, поэтому я всегда покупаю в Украине наши конфеты и потом раздариваю детям.

Читала, что вы используете уже 11-й и 12-й паспорта.

Да, а по-другому невозможно. У меня четко разработанный график путешествий. Если в какую-то страну планирую лететь в марте, значит, не позже середины января отдаю на визу второй паспорт. Простыми словами, я жонглирую паспортами: один лежит в посольстве, а по второму летаю.

Многие наши сограждане убеждены, что с украинским паспортом проблематично получать визы.

Это абсолютный миф. Скажу больше, в некоторые страны американцам тяжелее получить визу, чем украинцам. К примеру, американцы не получат визу в Северную Корею, не могут поехать в Сирию, проблемы с Филиппинами. А к украинцам практически везде нейтральное отношение. Единственное, что у нас в Украине посольств, конечно, маловато. Приходится отсылать паспорта в Берлин, в Женеву, в Вену.

За десять лет путешествий, часто ли вас посещали мысли: «Зачем я сюда приехал…»?

Конечно, такое было, как же без кризисов… К примеру, есть такая замечательная страна Южный Судан, где аэропорт представляет из себя взлетно-посадочную полосу и два больших армейских тента. Одна палатка на прилет, а вторая – на вылет. Так вот, я там был, когда температура воздуха была +50. В палатке много людей, кислорода не хватало… Самолет опоздал на три часа. Я попросил охранника выпустить меня из палатки, вышел на взлетно-посадочную полосу, сел на свой рюкзак и подумал: «В Украине сейчас где-то +12 (это был февраль), у меня дома есть кондиционер, но я нахожусь в пустыне на раскаленной бетонной полосе, температура воздуха +50, вот, что я здесь вообще делаю…».

Или, вот, прилетел на атолл – затерянная в океане скала, условий практически никаких, следующий самолет только через четыре дня, а ты сидишь…

…вы случайно не говорили себе после таких стран: «Нужен перерыв на полгода-год»?

Каждый раз говорил. Но уже на следующий день после возвращения домой начинал разрабатывать свой новый маршрут. Поэтому я в самом начале нашего разговора и сказал: чтобы посетить все страны мира, нужна очень хорошая мотивация.

Кирибати / фото Facebook Константина Симоненко

Ранее в интервью вы рассказывали, как в Багдаде попали под ракетный обстрел террористов, а в столице Мали Бамако выехали из отеля за несколько часов до того, как он был захвачен террористами. Вы верующий человек или, возможно, суеверный?

Нет, и свои взгляды не поменял. Скорее, наоборот, утвердился в них. Понимаете, я приверженец расчета рисков. То есть, если в стране совсем опасно, я не поеду. Я же не самоубийца. Часто говорю, что страх – это очень полезное чувство для путешественника. Бесстрашные путешественники долго не живут, и обычно пропадают в каких-то странах... Но если у тебя есть хорошо проработанный маршрут, ты знаешь, куда не нужно ехать, а где безопасно, у тебя есть какая-то хорошая принимающая сторона, безопасное место проживания, то, считаю, что риски приемлемы.

В путешествиях в тяжелые страны всегда полагаешься на опыт людей, которые уже туда съездили. Вообще людей, посетивших все страны мира, меньше двухсот. Большинство из них я знаю, мы общаемся между собой, обмениваемся информацией о проверенных маршрутах, проверенных людях, переводчиках и т.д. Ведь, в той же Океании, в Африке, в каких-то других тяжелых странах любая информация устаревает за полгода. Сегодня у них одни таможенные правила и правила пересечения границы, завтра - другие. Касательно Сомали, к примеру, было два-три человека, которые там бывали и что-то советовали.

Кирибати / фото Facebook Константина Симоненко

Вас не поражает тот факт, что, когда вы начали путешествовать, того же Южного Судана, упомянутого вами в нашей беседе, не существовало… За годы путешествий вы стали более философски относится к миру?

Да, конечно. Я стал очень терпимым человеком к любым религиям, традициям, разнице в менталитете и вообще. Я стал настолько терпимым, что, мне кажется, могу понять и простить всех.

Говоря о разнице в менталитете. Поделитесь историей, которая бы вам запомнилась. Дмитрий Комаров в одном из интервью рассказывал о случае в Индии, когда их гид не пришел на съемку, сорвав ее. А на следующий день объяснил это тем, что его жена приготовила очень вкусный рис, и он понял, что не хочет никуда идти…

Да, это нормально у них. На самом деле, говоря о разнице в менталитете, как оказалось, украинцы - очень трудолюбивый народ, и было достаточно удивительно, что люди в других странах ленивые. Не имею ввиду Америку или Европу, а, скорее, какие-то африканские, латинские страны. Ждешь добросовестности, как у нас, а ее просто нет. В Африке задержка плюс-минус три часа не считается опозданием.

Достаточно забавная история со мной случались в Камеруне. Я много лазил там по всяким дебрям, нетуристическим местам, ходил в племена. Уже практически опаздывал на самолет, но у меня были очень испачканы вещи. Обратился в их химчистку, чтобы их постирать, только попросил сделать все качественно. Они там, ради выполнения просьбы белого, готовы в лепешку разбиться. Забрал я свои джинсы, сразу же их надел и поехал в аэропорт. Когда плюхнулся в кресло самолета – джинсы просто разошлись по швам. То есть, они настолько перестарались, что пережгли нитки, можете себе представить? В общем, пока все пассажиры спали, я сшивал свои синие джинсы красными нитками (это были Турецкие авиалинии, где форма красная, и других ниток просто не нашлось).

Сколько времени в год, в среднем, вы проводите дома, в Киеве?

Больше, чем на несколько недель не могу все оставить. В среднем, путешествую две недели, три – это уже максимальный срок, потом возвращаюсь. Дома могу и месяц, и даже два пробыть, но могу и два раза в месяц куда-то полететь. Поэтому все очень варьируется.

Стараюсь подбирать более комфортное время для путешествий в ту или иную страну. Но, к примеру, в Туркмению полетел в июле, когда у них там +50 днем и +36 ночью. Просто выбора не было. Визу туда я ждал дольше всего, полтора года, и дали мне ее только на пять дней.

Визу в Туркмению я ждал дольше всего / фото Facebook Константина Симоненко

Ранее вы говорили, что одно из ваших важных правил в путешествиях – ежедневная связь с родными. Но, наверняка, были такие дни, когда не получалось связаться?

Практически всегда получалось. Поскольку, повторюсь, я всегда готовлюсь к поездке, то с большой долей вероятности знаю – будет в этой стране связь или нет. Если точно знаю, что со связью проблемы, беру в аренду спутниковый телефон. Это очень важно, чтобы родные знали, что с тобой все хорошо. Ну, и, когда ты сам находишься на другом конце света, тебе плохо и одиноко, и смог услышать голос любимой жены - это дорогого стоит.

За эти десять лет наверняка были моменты, когда близкие болели, или еще что-то происходило. Вы же были на другом конце планеты и не могли им никак помочь. В таких ситуациях хотели все бросить?

Были и такие моменты, но тогда уже меня жена уговаривала продолжать. Говорила: «Костя, ты уже на пол пути, на две трети пути, нужно продолжать... Нужно закончить...».

В Туркмению полетел в июле, когда у них там +50 днем и +36 ночью / фото Facebook Константина Симоненко

У вас появилось любимое место на планете?

Да, это Украина. Наверное, после всех этих поездок я понял, насколько наша родина классная. Говорю сейчас абсолютно откровенно. У нас ведь в стране, на самом деле, вообще рафинированные условия. Нет ни эпидемий, ни тайфунов, ни ураганов... И самое главное, что любое путешествие всегда заканчивается тем, что ты возвращаешься домой. И вот момент, когда ты закончил маршрут, посмотрел, что хотел, получил свои эмоции, и говоришь себе: все, а теперь домой. Это такой же кайф, как начало путешествия.

Украинцы часто говорят, что в любой другой стране лучше, чем у нас… Где, по вашему мнению, живут самые счастливые люди и что помогает им сохранять это чувство?

Абсолютно довольных жизнью людей я часто видел в бедных странах. Они так и называют свой стиль жизни simple life. Живут в фанерных домиках без кондиционеров и телевизоров, у них есть консервированный тунец и гамак, и они счастливы... Тут как бы все зависит от потребностей. У нас же, у украинцев, потребности достаточно большие: дом, машина, еще что-то. А чем меньше потребностей, тем более человек счастлив.

В настоящий момент существует 193 независимых государства, члена ООН. Но ведь еще есть непризнанные или частично признанные государства, например, Косово и др. Собираетесь их посещать?

На самом деле, по ходу путешествия я был и на Северном Кипре, и на Тайване, и в Косово. Кстати, Косово, на удивление, приятная страна. Вообще, когда говорят о всех странах мира, обычно принято считать 193 страны членов ООН и два наблюдателя – Ватикан и Палестина. Я везде был. Это своего рода константа – все признанные независимые государства. А дальше - каждый расширяет список, как хочет. Кто-то включает непризнанные территории, кто-то – колонии. Кстати, по бывшим французским и английским колониям я как раз собираюсь поездить.

Косово, на удивление, приятная страна, убежден путешественник / фото Facebook Константина Симоненко

Слышала, сейчас вы собирались попутешествовать по Украине.

Да, но еще не начал. Все журналисты не отпускают (смеется). Естественно, в силу своей работы, я езжу в командировки. Был в Днепре, в Харькове, во Львове, в Ужгороде. Но хочу природу посмотреть. У нас она замечательная, раньше, не доходили руки, а сейчас дойдут.

Читала историю жителя Ливерпуля, который посетил все страны мира без использования самолета, а путешествовал автобусами, такси, поездами. Вы бы хотели проделать нечто подобное?

Нет, мне кажется, что, во-первых, это лишняя трата времени. Во-вторых, есть места, куда ты не доберешься без самолета. То есть, наверное, это осуществимо, но если можно за три часа долететь, не вижу смысла три недели плыть на какой-то барже…

Читала, что вы пишете книгу о своих путешествиях. Два вопроса по этому поводу. Вы ее кому-то посвятите? И будет ли там написано в конце: продолжение следует...?

Посвящу своей жене, которая мучилась все эти десять лет (смеется). Это посвящение уже написано. Приписка «продолжение следует» на последней странице тоже будет. Дело в том, что, возвращаясь из каждой страны, еще в самолете или в течение первых дней я пишу заметку. Это пять-шесть страниц свежих впечатлений. Если вы меня сейчас спросите о Сомали, то я уже не смогу рассказать так ярко, как только по возвращению оттуда. И вот на основе этих своих заметок пишу книгу. Оно все живое, написанное именно в те моменты, когда я там был. Теперь просто нужно свести куски в единое повествование. Думаю, будет интересно.

Остров Пасхи и сертификат рекордсмена в руках Симоненко / фото Facebook Константина Симоненко

А что насчет последней главы? О сертификате, что вы установили рекорд и стали первым украинцем, который посетил все страны мира, напишете?

Я же не на рекорд шел, я, прежде всего, осуществлял свою детскую мечту. Сертификат и то, что у меня получилось это сделать первым из украинцев, это, конечно, тоже приятно. Но Сертификат нужен для чего? - Чтобы зафиксировать факт того, что ты действительно это сделал. Я и не думал, что оно так разойдется в СМИ, честно говоря. Не ожидал такой публичности. Вообще не собирался никаких интервью давать. Но, когда моему сыну не поверили в школе, что его папа посетил все страны мира, и он сильно из-за этого расстроился, то решил парочку интервью все-таки дать. Одно на телевидении и парочку в газеты, чтобы он мог принести газету в школу и показать. Чего только не сделаешь ради детей (смеется).

Вам никогда не хотелось родиться в другую эпоху, чтобы открывать планету самому, чтобы можно было с уверенностью сказать: здесь до меня ни разу не ступала нога человека…

Мне моя эпоха нравится. На самом деле, реальная возможность посетить все страны мира появилась недавно. Сейчас, фактически, в каждой стране есть аэропорты, есть интернет, коммуникации, связь. Это все сравнительно недавно появилось, 20-25 лет назад. А до этого было технически это очень тяжело сделать. Поэтому раньше жить точно не хотел бы. А вот, что касается будущего... кто знает, что там будет.

Ирина Шевченко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter