Украинец, посетивший все страны мира, Константин Симоненко: Бесстрашные путешественники долго не живут

В соцсетях частенько попадаю на, уже ставшие обычными, истории, когда какой-то человек работал, занимался бизнесом, но бросил все и уехал путешествовать. Что вы думаете о таком сценарии?

Каждый решает для себя, так что оценивать не буду… Но это - не моя история. Единственное, отмечу, что таким образом все страны точно не посетишь. Случайно побывать во всех странах мира невозможно. Для этого нужно очень много времени, усилий и большая мотивация. Это же не в Европу полететь, с которой у нас теперь безвиз. Проснулся утром – поеду-ка я в Германию – купил онлайн билет, заказал через booking отель…

Когда речь идет, например, об африканских странах или о странах ближнего востока – путешествию предшествует три-четыре месяца подготовки. В некоторые страны тяжело получить визу, в некоторые непросто добраться (несколько суток нужно, чтобы долететь). Чтобы посетить все страны мира, нужно быть не просто достаточно упорным, но даже, в определенной степени, одержимым.

Мне сейчас сорок четыре года, я самого раннего детства зачитывался книгами о путешествиях. Меня влекли великие географические открытия, Жюль Верн... Будучи советским школьником, понимал, что дальше Болгарии никуда не уеду. Потом Советский Союз распался, границы открыли, и через несколько десятков лет, когда появилась финансовая возможность осуществить свою детскую мечту, подумал: а почему бы и нет?

Вы адвокат и совладелец юридической фирмы. Когда отправляетесь в путешествие, все дела откладываете или как-то совмещаете с работой?

Ключевое слово – совладелец. Знаете, в моей жизни есть два человека, которые сделали возможным то, что я смог объехать весь мир. Это моя супруга, которая меня отпускала, брала на себя дом и детей. И это мой компаньон по бизнесу, который зажегся моей мечтой и брал на себя бразды управления компанией, пока меня не было.

За время ваших путешествий не возникало желания бросить бизнес, забрать семью в какую-то страну, кардинально изменить жизнь, например, условно, заняться каким-то гончарством?

Нет, не было. Гончар, наверняка, из меня получился бы плохой, и прокормить семью своими изделиями я бы не смог. А путешествия по миру за все это время приучили меня быть очень прагматичным. Поэтому я четко понимаю – лучше путешествовать и возвращаться в Украину.

Во многих своих постах о путешествиях в Facebook вы используете местоимение «мы»: «когда мы ехали… мы используем…». С кем путешествуете?

По хорошим странам путешествовали с женой (она у меня 63 страны посетила), а потом сам. Потому что найти попутчика куда-нибудь в Африку достаточно тяжело. Кому будет интересно поехать в Чад или в Нигер, в Центральноафриканскую республику, в Тувалу. Кто-то даже не слышал таких названий... Жену туда жаль было бы тащить. Плюс, во многие страны, к примеру, мусульманские, женщинам ехать опасно.

У вас двое детей. Хотели бы с ними попутешествовать?

Конечно, покатаемся. Они же дети путешественника, так что усиленно учат английский язык, знают все континенты. Мой старший девятилетний сын знает все столицы мира.

Раз уж мы затронули языковой вопрос. Когда приезжаете в новую страну, учите ли базовые выражения, чтобы наладить контакт?

Долгое время я жил и работал в Америке, поэтому у меня очень хороший английский. Плюс, знаю где-то по сотне фраз на испанском и французском, которых хватает для понимания и объяснения каких-то простейших вещей. С этими тремя языками практически всегда получается общаться нормально. Если мы говорим об Африке, то она либо англоязычная, либо франкоязычная (это же все бывшие колонии). В Латинской Америке говорят на испанском, только Бразилия на португальском. Ну, и никто же не отменял объяснение «на пальцах».

Кроме того, у меня в мобильном телефоне есть специальная папка с сотней картинок различных вещей – сфотографированы сигареты, вода, кофе, тарелки, магниты. Я путешествую десять лет, так что постепенно заполнял эту папку. К примеру, хочу купить сигареты, открываю картинку и тыкаю пальцем. В общем, общение – это, на самом деле, не проблема.

Поговорим о финансах. Бытует мнение, что без денег никуда не поедешь. Так ли это? Приходилось ли вам путешествовать, так сказать, будучи на мели?

Здесь нужно четко разделять, о каких странах идет речь. К примеру, в Европу можно взять сто евро и замечательно отдохнуть. Там есть система хостелов, дешевые автобусы, лоукостеры – целая индустрия, позволяющая потратить минимальное количество денег в путешествии. По Европе, Америке, Канаде, по хорошим странам Латинской Америки действительно можно путешествовать без денег. А вот Новая Зеландия (хотя это одна из самых лучших стран мира, я бы туда вернулся еще много раз) очень дорогая. Туда даже лететь очень далеко и дорого. Аналогично, Океания – перелеты туда очень дорогие.

Если речь идет о странах, не предназначенных для туризма, то цена вопроса – твоя безопасность. К примеру, в Сомали, куда я поехал не один, а с друзьями, мы заранее нашли и наняли проводников и охрану из четверых автоматчиков. Выйти без них на улицу невозможно, так как власти практически не контролируют ситуацию в стране.

Любая поездка в сложную страну, как я уже говорил, это несколько месяцев планирования. Чем тщательнее все спланируешь, тем будет безопаснее.

В среднем, как много времени вы проводили в той или иной стране?

Зависит от страны. Допустим, Тувалу можно пройти за два часа от одного конца страны до другого, а если на машине – за двадцать пять минут. Аналогично, Маршалловы острова, Кирибати. И что там делать дольше? Если же мы говорим об Австралии, то, чтобы всю ее объехать, нужен, наверное, год. В Австралии я бывал много раз, и мне приятно туда возвращаться. В США мне тоже очень нравится. Знаете, я бы с удовольствием еще в Сомали съездил...

Почему, Сомали?

Во-первых, это наименее посещаемая страна в мире, что уже тешит самолюбие. Во-вторых, представьте, идешь по улице и видишь, как тащат акулу на спине, как прямо на улице ее разделывают. Это полностью неконтролируемая территория, живущая по своим законам, и вот это чувство опасности тоже щекочет нервы… Такой адреналин выделяется там. Наверное, больше нигде его не получишь, только в том месте.

А вот в скучные страны, которые можно полностью за два часа посмотреть, я бы не вернулся. Но, понимаете, когда ставишь перед собой цель – посетить все страны мира, то не можешь куда-то поехать, а куда-то – нет.

Как вы предпочитаете изучать страну – летите в столицу или в маленький городок? И, вот, вы прибыли в город – куда идете в первую очередь?

Опять-таки, не везде можно выехать в маленькие городки. Изначально я всегда изучаю информацию в интернете, определяю для себя, что мне интересно в этой стране. Прежде всего, иду менять местные деньги (смеется). Если есть возможность безопасно посетить какую-то деревушку, отправляюсь туда. Меня интересует местный быт, люблю историю, культуру. Всегда пробую что-то местное, потому что еда - это тоже часть культуры. Ел китов в Исландии, кенгуру – в Австралии, ламу – в Боливии и собаку – в Северной Корее. По крайней мере, попробовал. В какой-то момент устал от всяких парков с животными. Сколько можно смотреть на слонов, жирафов и бегемотов? А вот сувенирные тарелочки ищу в каждой стране.

Читала у вас в Facebook, что во многих странах Африки или Океании вам приходилось проявлять чудеса изворотливости для пополнения своей коллекции этих тарелочек.

Потому что сувениры есть там, куда приезжают туристы. А если в Сомали в год приезжает не больше ста туристов, то и туристической продукции нет. Тоже самое в каких-то африканских странах. Да, в таких случаях мне приходилось заказывать тарелочку. Всегда находил какого-то местного мастера, чтобы мне сделали нечто аутентичное. Пару раз даже пришлось менять билет на самолет, чтобы мне успели сделать тарелку.

И как реагировали эти местные мастера, сразу понимали, что вы от них хотите?

У меня отработанный механизм - показываю им фотографии других своих тарелок, мол, есть такие, а есть другие. Спрашиваю, что он сможет сделать. К примеру, из дерева выточить или взять обычную бытовую тарелку, но как-то ее украсить. Всегда получалось договариваться.

В Йемене снял тарелку со стены начальника полиции района. Там была такая история: я долго искал тарелку, не находил, а мне сказали, мол, видели у того-то… Это была тарелка из каких-то очень старых запасов, еще до войны, на стене у него висела.

Вы ему заплатили или на что-то обменяли? Может быть, на какой-то украинский сувенир?

В Йемене не нужны наши сувениры. Деньги – лучший сувенир (смеется).

А вообще вы берете с собой в путешествие что-то из Украины, чтобы сделать местным жителям какие-то подарки?

В Африке все абсолютно уверены, что любой человек с белой кожей - богатый.

И когда белый приезжает в какую-то деревушку, его сразу же окружают дети, которые очень ждут подарков. Местные конфеты просто ужасного качества, поэтому я всегда покупаю в Украине наши конфеты и потом раздариваю детям.

Читала, что вы используете уже 11-й и 12-й паспорта.

Да, а по-другому невозможно. У меня четко разработанный график путешествий. Если в какую-то страну планирую лететь в марте, значит, не позже середины января отдаю на визу второй паспорт. Простыми словами, я жонглирую паспортами: один лежит в посольстве, а по второму летаю.

Многие наши сограждане убеждены, что с украинским паспортом проблематично получать визы.

Это абсолютный миф. Скажу больше, в некоторые страны американцам тяжелее получить визу, чем украинцам. К примеру, американцы не получат визу в Северную Корею, не могут поехать в Сирию, проблемы с Филиппинами. А к украинцам практически везде нейтральное отношение. Единственное, что у нас в Украине посольств, конечно, маловато. Приходится отсылать паспорта в Берлин, в Женеву, в Вену.

За десять лет путешествий, часто ли вас посещали мысли: «Зачем я сюда приехал…»?

Конечно, такое было, как же без кризисов… К примеру, есть такая замечательная страна Южный Судан, где аэропорт представляет из себя взлетно-посадочную полосу и два больших армейских тента. Одна палатка на прилет, а вторая – на вылет. Так вот, я там был, когда температура воздуха была +50. В палатке много людей, кислорода не хватало… Самолет опоздал на три часа. Я попросил охранника выпустить меня из палатки, вышел на взлетно-посадочную полосу, сел на свой рюкзак и подумал: «В Украине сейчас где-то +12 (это был февраль), у меня дома есть кондиционер, но я нахожусь в пустыне на раскаленной бетонной полосе, температура воздуха +50, вот, что я здесь вообще делаю…».

Или, вот, прилетел на атолл – затерянная в океане скала, условий практически никаких, следующий самолет только через четыре дня, а ты сидишь…

…вы случайно не говорили себе после таких стран: «Нужен перерыв на полгода-год»?

Каждый раз говорил. Но уже на следующий день после возвращения домой начинал разрабатывать свой новый маршрут. Поэтому я в самом начале нашего разговора и сказал: чтобы посетить все страны мира, нужна очень хорошая мотивация.

Ранее в интервью вы рассказывали, как в Багдаде попали под ракетный обстрел террористов, а в столице Мали Бамако выехали из отеля за несколько часов до того, как он был захвачен террористами. Вы верующий человек или, возможно, суеверный?

Нет, и свои взгляды не поменял. Скорее, наоборот, утвердился в них. Понимаете, я приверженец расчета рисков. То есть, если в стране совсем опасно, я не поеду. Я же не самоубийца. Часто говорю, что страх – это очень полезное чувство для путешественника. Бесстрашные путешественники долго не живут, и обычно пропадают в каких-то странах... Но если у тебя есть хорошо проработанный маршрут, ты знаешь, куда не нужно ехать, а где безопасно, у тебя есть какая-то хорошая принимающая сторона, безопасное место проживания, то, считаю, что риски приемлемы.

В путешествиях в тяжелые страны всегда полагаешься на опыт людей, которые уже туда съездили. Вообще людей, посетивших все страны мира, меньше двухсот. Большинство из них я знаю, мы общаемся между собой, обмениваемся информацией о проверенных маршрутах, проверенных людях, переводчиках и т.д. Ведь, в той же Океании, в Африке, в каких-то других тяжелых странах любая информация устаревает за полгода. Сегодня у них одни таможенные правила и правила пересечения границы, завтра - другие. Касательно Сомали, к примеру, было два-три человека, которые там бывали и что-то советовали.

Вас не поражает тот факт, что, когда вы начали путешествовать, того же Южного Судана, упомянутого вами в нашей беседе, не существовало… За годы путешествий вы стали более философски относится к миру?

Да, конечно. Я стал очень терпимым человеком к любым религиям, традициям, разнице в менталитете и вообще. Я стал настолько терпимым, что, мне кажется, могу понять и простить всех.

Говоря о разнице в менталитете. Поделитесь историей, которая бы вам запомнилась. Дмитрий Комаров в одном из интервью рассказывал о случае в Индии, когда их гид не пришел на съемку, сорвав ее. А на следующий день объяснил это тем, что его жена приготовила очень вкусный рис, и он понял, что не хочет никуда идти…

Да, это нормально у них. На самом деле, говоря о разнице в менталитете, как оказалось, украинцы - очень трудолюбивый народ, и было достаточно удивительно, что люди в других странах ленивые. Не имею ввиду Америку или Европу, а, скорее, какие-то африканские, латинские страны. Ждешь добросовестности, как у нас, а ее просто нет. В Африке задержка плюс-минус три часа не считается опозданием.

Достаточно забавная история со мной случались в Камеруне. Я много лазил там по всяким дебрям, нетуристическим местам, ходил в племена. Уже практически опаздывал на самолет, но у меня были очень испачканы вещи. Обратился в их химчистку, чтобы их постирать, только попросил сделать все качественно. Они там, ради выполнения просьбы белого, готовы в лепешку разбиться. Забрал я свои джинсы, сразу же их надел и поехал в аэропорт. Когда плюхнулся в кресло самолета – джинсы просто разошлись по швам. То есть, они настолько перестарались, что пережгли нитки, можете себе представить? В общем, пока все пассажиры спали, я сшивал свои синие джинсы красными нитками (это были Турецкие авиалинии, где форма красная, и других ниток просто не нашлось).

Сколько времени в год, в среднем, вы проводите дома, в Киеве?

Больше, чем на несколько недель не могу все оставить. В среднем, путешествую две недели, три – это уже максимальный срок, потом возвращаюсь. Дома могу и месяц, и даже два пробыть, но могу и два раза в месяц куда-то полететь. Поэтому все очень варьируется.

Стараюсь подбирать более комфортное время для путешествий в ту или иную страну. Но, к примеру, в Туркмению полетел в июле, когда у них там +50 днем и +36 ночью. Просто выбора не было. Визу туда я ждал дольше всего, полтора года, и дали мне ее только на пять дней.

Ранее вы говорили, что одно из ваших важных правил в путешествиях – ежедневная связь с родными. Но, наверняка, были такие дни, когда не получалось связаться?

Практически всегда получалось. Поскольку, повторюсь, я всегда готовлюсь к поездке, то с большой долей вероятности знаю – будет в этой стране связь или нет. Если точно знаю, что со связью проблемы, беру в аренду спутниковый телефон. Это очень важно, чтобы родные знали, что с тобой все хорошо. Ну, и, когда ты сам находишься на другом конце света, тебе плохо и одиноко, и смог услышать голос любимой жены - это дорогого стоит.

За эти десять лет наверняка были моменты, когда близкие болели, или еще что-то происходило. Вы же были на другом конце планеты и не могли им никак помочь. В таких ситуациях хотели все бросить?

Были и такие моменты, но тогда уже меня жена уговаривала продолжать. Говорила: «Костя, ты уже на пол пути, на две трети пути, нужно продолжать... Нужно закончить...».

У вас появилось любимое место на планете?

Да, это Украина. Наверное, после всех этих поездок я понял, насколько наша родина классная. Говорю сейчас абсолютно откровенно. У нас ведь в стране, на самом деле, вообще рафинированные условия. Нет ни эпидемий, ни тайфунов, ни ураганов... И самое главное, что любое путешествие всегда заканчивается тем, что ты возвращаешься домой. И вот момент, когда ты закончил маршрут, посмотрел, что хотел, получил свои эмоции, и говоришь себе: все, а теперь домой. Это такой же кайф, как начало путешествия.

Украинцы часто говорят, что в любой другой стране лучше, чем у нас… Где, по вашему мнению, живут самые счастливые люди и что помогает им сохранять это чувство?

Абсолютно довольных жизнью людей я часто видел в бедных странах. Они так и называют свой стиль жизни simple life. Живут в фанерных домиках без кондиционеров и телевизоров, у них есть консервированный тунец и гамак, и они счастливы... Тут как бы все зависит от потребностей. У нас же, у украинцев, потребности достаточно большие: дом, машина, еще что-то. А чем меньше потребностей, тем более человек счастлив.

В настоящий момент существует 193 независимых государства, члена ООН. Но ведь еще есть непризнанные или частично признанные государства, например, Косово и др. Собираетесь их посещать?

На самом деле, по ходу путешествия я был и на Северном Кипре, и на Тайване, и в Косово. Кстати, Косово, на удивление, приятная страна. Вообще, когда говорят о всех странах мира, обычно принято считать 193 страны членов ООН и два наблюдателя – Ватикан и Палестина. Я везде был. Это своего рода константа – все признанные независимые государства. А дальше - каждый расширяет список, как хочет. Кто-то включает непризнанные территории, кто-то – колонии. Кстати, по бывшим французским и английским колониям я как раз собираюсь поездить.

Слышала, сейчас вы собирались попутешествовать по Украине.

Да, но еще не начал. Все журналисты не отпускают (смеется). Естественно, в силу своей работы, я езжу в командировки. Был в Днепре, в Харькове, во Львове, в Ужгороде. Но хочу природу посмотреть. У нас она замечательная, раньше, не доходили руки, а сейчас дойдут.

Читала историю жителя Ливерпуля, который посетил все страны мира без использования самолета, а путешествовал автобусами, такси, поездами. Вы бы хотели проделать нечто подобное?

Нет, мне кажется, что, во-первых, это лишняя трата времени. Во-вторых, есть места, куда ты не доберешься без самолета. То есть, наверное, это осуществимо, но если можно за три часа долететь, не вижу смысла три недели плыть на какой-то барже…

Читала, что вы пишете книгу о своих путешествиях. Два вопроса по этому поводу. Вы ее кому-то посвятите? И будет ли там написано в конце: продолжение следует...?

Посвящу своей жене, которая мучилась все эти десять лет (смеется). Это посвящение уже написано. Приписка «продолжение следует» на последней странице тоже будет. Дело в том, что, возвращаясь из каждой страны, еще в самолете или в течение первых дней я пишу заметку. Это пять-шесть страниц свежих впечатлений. Если вы меня сейчас спросите о Сомали, то я уже не смогу рассказать так ярко, как только по возвращению оттуда. И вот на основе этих своих заметок пишу книгу. Оно все живое, написанное именно в те моменты, когда я там был. Теперь просто нужно свести куски в единое повествование. Думаю, будет интересно.

А что насчет последней главы? О сертификате, что вы установили рекорд и стали первым украинцем, который посетил все страны мира, напишете?

Я же не на рекорд шел, я, прежде всего, осуществлял свою детскую мечту. Сертификат и то, что у меня получилось это сделать первым из украинцев, это, конечно, тоже приятно. Но Сертификат нужен для чего? - Чтобы зафиксировать факт того, что ты действительно это сделал. Я и не думал, что оно так разойдется в СМИ, честно говоря. Не ожидал такой публичности. Вообще не собирался никаких интервью давать. Но, когда моему сыну не поверили в школе, что его папа посетил все страны мира, и он сильно из-за этого расстроился, то решил парочку интервью все-таки дать. Одно на телевидении и парочку в газеты, чтобы он мог принести газету в школу и показать. Чего только не сделаешь ради детей (смеется).

Вам никогда не хотелось родиться в другую эпоху, чтобы открывать планету самому, чтобы можно было с уверенностью сказать: здесь до меня ни разу не ступала нога человека…

Мне моя эпоха нравится. На самом деле, реальная возможность посетить все страны мира появилась недавно. Сейчас, фактически, в каждой стране есть аэропорты, есть интернет, коммуникации, связь. Это все сравнительно недавно появилось, 20-25 лет назад. А до этого было технически это очень тяжело сделать. Поэтому раньше жить точно не хотел бы. А вот, что касается будущего... кто знает, что там будет.

Ирина Шевченко