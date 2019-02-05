Аэропорт "Борисполь" планирует в этом году начать строительство автостанции

Платформа будет рассчитана на 16 автобусов. Автостанция будет с комфортной зоной ожидания и обслуживания.

Международный аэропорт "Борисполь" (г. Борисполь, Киевская область) планирует в этом году начать строительство автостанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

"Мы планируем начать строительство автостанции. Она будет расположена в одной зоне с железнодорожной станцией. Автостанция будет с комфортной зоной ожидания и обслуживания», - сказал он.

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Рябикин отметил, что платформа будет рассчитана на 16 автобусов.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19,5% – до 12,6 млн человек

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».