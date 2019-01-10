Аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании декабря

Лидерами стали Air Arabia, Czech Airlines, Iraqi Airways, Georgian Airways, MyWay Airlines со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в декабре 2018 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Czech Airlines, Iraqi Airways, Georgian Airways, MyWay Airlines со 100-процентным показателем пунктуальности.

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Авиакомпания Qatar Airways выполняла рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70% у следующих компаний: Aegean Airlines, Wind Rose, Turkish Airlines, KLM, Brussels Airlines, Air Baltic, Austrian Airlines, LOT, Air Malta, Lufthansa, Belavia, Ryanair.

Пунктуальность 50-70%: British Airways, Міжнародні авіалінії України, Swiss, Air Astana, Air France, Flydubai, Bravo Airways, Azur Air Ukraine.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в ноябре 2018 года лидерами по пунктуальности были авиакомпании SWISS, Myway Airlines, Czech Airlines и Air Arabia со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».