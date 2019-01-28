«Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов к 8 марта

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Николаева, Львова, Одессы, Днепра, а также из Львова в Одессу.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, помимо назначенных ранее 6 дополнительных поездов, назначила еще один.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В частности, добавлен поезд № 281/282 Днепр – Киев, который отправится из Днепра 6 марта, а из Киева – 11 марта.

Также, будет курсировать дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев, который отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр и № 167/168 Львов – Одесса отправятся в рейсы туда и обратно 8 марта.

В пресс-службе отметили, что назначение дополнительных поездов будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, на зимние праздники «Укрзализныця» назначила 39 дополнительных поездов.