Непогода в Украине: железная дорога пока работает по графику

23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.

Осадки, которые сегодня наблюдаются в столице и ряде областей Украины в виде снега, и гололедица не повлияли на движение поездов, все составы отправляются и прибывают согласно графику. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Укрзализныця».

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"Несмотря на снегопады и метели на территории Украины, железная дорога работает в штатном режиме. Железнодорожники продолжают очищать от снега инфраструктуру, ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируется", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что только за прошедшие сутки железнодорожники вывезли с объектов инфраструктуры около 34 тыс. куб. м снега, очистили более 4,5 тыс. стрелочных переводов и 129 пассажирских платформ.

«На станциях, платформах и путях «Укрзализныци» работали почти 3 тыс. железнодорожников, была задействована спецтехника - 46 путевых машин и 3 снежных поезда. Работа не прекращалась и ночью», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки снег выпал в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской областях и в Карпатах.

«Укрзализныця» призывает пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, выполнять правила поведения на вокзалах и станциях и внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов. Также необходимо принимать во внимание прогноз погоды при планировании путешествий и организации трансфера до вокзала», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады. По прогнозам синоптиков на сутки, снег и снег с дождем ожидается почти на всей территории Украины.