В австрийских Альпах лыжники остались без катания из-за обильного снега

Непогода мешает туристам отдыхать.

На европейских горнолыжных курортах туристы не могут кататься из-за снега и угрозы схода лавин.

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Об этом ТСН рассказала украинка Татьяна Ильина. По ее словам, кататься на горнолыжном курорте в городе Ишгль пока невозможно. Подъемники и горки закрыты.

Более того, Министерство иностранных дел даже рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения горных районов Австрии - Тироля и Зальзбурга.

Как сообщал УНИАН, 7 января сообщалось, что по крайней мере семь человек погибли в Альпах из-за неблагоприятных погодных условий и схода лавин – высокий риск опасности объявили в Австрии, Германии и Италии.