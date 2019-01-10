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В австрийских Альпах лыжники остались без катания из-за обильного снега

13:27, 10 января 2019
Новости туризма
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Подъемники и горки закрыты \ Фото УНИАН

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Об этом ТСН рассказала украинка Татьяна Ильина. По ее словам, кататься на горнолыжном курорте в городе Ишгль пока невозможно. Подъемники и горки закрыты.

Более того, Министерство иностранных дел даже рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения горных районов Австрии - Тироля и Зальзбурга.

Как сообщал УНИАН, 7 января сообщалось, что по крайней мере семь человек погибли в Альпах из-за неблагоприятных погодных условий и схода лавин – высокий риск опасности объявили в Австрии, Германии и Италии.

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Теги: #снег#туристы#Альпы