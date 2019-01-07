Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Новым налогом будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну.

Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен ($9,20) для покидающих страну самолетом или кораблем.

Налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль, пишет РБК со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Уточняется, что новым налогом будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. Те, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия, будут освобождены от нового налога.

Читайте такжеВ Венеции могут ввести новый налог для туристов

Кроме того, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. Путешественники, кто приобрел билеты до 7 января, также будут освобождены от налога, уточняет издание.

Власти Японии ожидают, что новый налог принесет в 2019 году в бюджет страны около 50 млрд иен дохода. Средства предполагается направить на установку устройств для распознавания лиц в аэропортах для ускорения миграционных процедур, расширение услуг на иностранных языках на туристических объектах страны и другое.

В 2018 году число посетителей Японии впервые превысило 30 млн человек. Ожидается, что эта цифра будет продолжать расти, добавляет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция с 1 января 2019 года ввела налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.