Турция вводит налог на безопасность для туристов

Сбор составит 1,5 евро с человека.

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.

Об этом пишет портал TurizmHaberleri со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны, передает theБабель.

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По данным портала, изначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, потому что миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры Турции было решено снизить сбор до 1,5 евро с человека.