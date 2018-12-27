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Турция вводит налог на безопасность для туристов

17:10, 27 декабря 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет портал TurizmHaberleri со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны, передает theБабель.

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По данным портала, изначально предполагалось ввести налог в размере 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, потому что миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры Турции было решено снизить сбор до 1,5 евро с человека.

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Теги: #Турция#туризм