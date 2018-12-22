Украинцев предупредили о значительном скоплении транспорта на границе с Польшей в направлении Украины

В частности, в канун зимних праздников возможно увеличение транспортного потока через пункты пропуска и прогнозируется осложнение движения на украинско-польском участке.

В Государственной пограничной службе предупреждают о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

«В частности, в канун зимних праздников возможно увеличение транспортного потока через пункты пропуска и прогнозируется осложнение движения на украинско-польском участке», - говорится в сообщении.

«Предупреждаем путешественников о значительном накоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшие сложности возникают на пунктах пропуска «Краковец-Корчева», «Шегини-Медика» и «Грушев-Будомеж». В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме.

«Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и запланированы дополнительные резервы. При необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения», - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Польша решила закрыть пешеходный переход в пункте пропуска «Угринов-Долгобичув» на украинско-польской границе. Теперь через этот пункт пропуска пропускать только автотранспорт, как было запланировано при его сооружении.