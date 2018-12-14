В Украине запускают новый поезд по маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород

Поезд будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 16 декабря запустит новый поезд № 3/4 по маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород.

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Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«В воскресенье запускаем новый поезд. Он обеспечит сообщения Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем. «Ночной Экспресс» № 3/4 Запорожье - Днепр - Ужгород в первый рейс отправится 16 декабря. Новый маршрут станет мощным импульсом для развития туристической Украины», - написал он.

Кравцов отметил, что поезд будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево.

«Вагоны в этом сочетании прошли капитально-восстановительный ремонт, а график составлен с учетом пожеланий пассажиров», - написал он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 20 декабря запустит новый поезд из Львова в Перемышль (Польша), который будет курсировать в дни повышенного пассажиропотока.

Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль – станция Нижанковичи (Львовская обл.).

В декабре 2016 года был открыт новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда “Интерсити+” №705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).