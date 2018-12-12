Во Львове пройдет рождественский Фестиваль свечей

Посетители праздника смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению рождественских свечей.

Во Львове 13-16 декабря 2018 года будет проходить рождественский Фестиваль свечей, во время которого каждый желающий будет иметь возможность создать свечу к Рождеству своими руками, а также приобщиться к созданию парафиновых картин.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, открытие фестиваля состоится 13 декабря в 12:00 в центре города – на площади Музейной, 1.

Известные львовяне будут изготавливать свечи на мастер-классе «Сделай свечу к Рождеству». Среди приглашенных певица Оксана Муха, группа «Пиккардийская терция» и группа KURBASY.

В день открытия фестиваля, 13 декабря, «Львівська Свічкова Мануфактура» подарит всем посетителям праздника возможность сделать на память «пятерку» - парафиновый отпечаток руки.

«В рамках фестиваля для посетителей будут проходить мастер-классы по изготовлению свечей. Каждый желающий сможет создать свечу своими руками к Рождеству. Посетители будут иметь возможность наблюдать процессы резьбы и росписи свечей, создания парафиновых картин», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львове 11 декабря начали устанавливать 30-метровую елку, которая украсит главную площадь города.