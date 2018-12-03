В Амстердаме демонтировали популярный туристический символ "I Amsterdam"

Популярный у многих туристов слоган "I amsterdam" располагался на площади перед Государственным музеем с 2004 года.

В Амстердаме в понедельник, 3 декабря, демонтировали популярную визитку города - инсталляцию "I amsterdam", которая более 10 лет привлекала тысячи туристов.

Известные во всем мире бело-красные буквы решили убрать по инициативе партии "Зеленые левые", сообщает Европейская правда со ссылкой на de Volkskrant.

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В партии считают, что словосочетание "Я Амстердам" является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".

Решение демонтировать знаменитую надпись поддержали большинство депутатов городского совета Амстердама. Впрочем, туристы будут иметь возможность сфотографироваться на фоне популярной инсталляции - буквы после реставрации установят в других, менее популярных районах города.

Популярный у многих туристов слоган "I amsterdam" располагался на площади перед Государственным музеем с 2004 года.

Видео: NH Nieuws

Много европейских городов сейчас борются с массивными потоками туристов. Этот акт в Амстердаме можно считать символическим шагом в этом направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что городские власти одного из самых популярных европейских туристических городов - Амстердама - решила запретить ряд популярных развлечений и посуточную аренду квартир в центральных районах города.