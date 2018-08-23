В Париже оштрафовали на 1,4 миллиона евро владельцев квартир, сдававших их туристам

03:20, 23 августа 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищной политики Ян Броса, пишет Европравда со ссылкой на RFI.

По данным чиновника, эти штрафы мэрия Парижа выписала за период с 1 января по 15 августа 2018 года. Как подчеркнул Бросса, 1,38 млн евро — это уже больше, чем общая сумма подобных штрафов за весь 2017 год (1,3 млн евро).

Чиновник уточнил, что с начала нынешнего года было выявлено 111 квартир, чьи владельцы сдавали их без разрешения городских властей — главным образом через интернет-платформу Airbnb.

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Средняя сумма штрафа составила 12 000 евро. Бросса заявил, что власти штрафовали пока только тех владельцев, у которых в собственности более, чем одна квартира.

Напомним, в июле 2017 года парижский городской совет принял решение о введении обязательных регистрационных номеров для всех, кто желает сдать жилье через Airbnb и другие подобные платформы. При этом власти могут отказать в выдаче такого номера.

В июне 2018 года Национальное собрание проголосовало за усиление контроля за сайтами кратковременной туристической аренды жилья, в том числе за увеличение штрафов для владельцев квартир и для платформ.

После этого представители гостиничного бизнеса выпустили коммюнике с поздравлениями, заявив, что "ждали этих мер два года".

Для Airbnb, онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья, Париж является одним из крупнейших рынков в мире. Сегодня на сайте зарегистрировано примерно 65 тысяч парижских квартир. Гостиницы Парижа предлагают в общей сложности 80 тысяч номеров.

Ранее УНИАН сообщал, что в одном из самых популярных в мире туристических городов, испанской Барселоне, с 1 июня 2018 года начали действовать новые правила сдачи квартир туристам через популярную платформу Airbnb.

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