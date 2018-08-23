В Париже оштрафовали на 1,4 миллиона евро владельцев квартир, сдававших их туристам

Владельцы сдавали квартиры туристам без разрешения городской власти - главным образом через интернет-платформу Airbnb.

С начала 2018 года общая сумма штрафов за нелегальную туристическую аренду квартир в Париже составила 1 миллион 380 тысяч евро.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищной политики Ян Броса, пишет Европравда со ссылкой на RFI.

По данным чиновника, эти штрафы мэрия Парижа выписала за период с 1 января по 15 августа 2018 года. Как подчеркнул Бросса, 1,38 млн евро — это уже больше, чем общая сумма подобных штрафов за весь 2017 год (1,3 млн евро).

Чиновник уточнил, что с начала нынешнего года было выявлено 111 квартир, чьи владельцы сдавали их без разрешения городских властей — главным образом через интернет-платформу Airbnb.

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Средняя сумма штрафа составила 12 000 евро. Бросса заявил, что власти штрафовали пока только тех владельцев, у которых в собственности более, чем одна квартира.

Напомним, в июле 2017 года парижский городской совет принял решение о введении обязательных регистрационных номеров для всех, кто желает сдать жилье через Airbnb и другие подобные платформы. При этом власти могут отказать в выдаче такого номера.

В июне 2018 года Национальное собрание проголосовало за усиление контроля за сайтами кратковременной туристической аренды жилья, в том числе за увеличение штрафов для владельцев квартир и для платформ.

После этого представители гостиничного бизнеса выпустили коммюнике с поздравлениями, заявив, что "ждали этих мер два года".

Для Airbnb, онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья, Париж является одним из крупнейших рынков в мире. Сегодня на сайте зарегистрировано примерно 65 тысяч парижских квартир. Гостиницы Парижа предлагают в общей сложности 80 тысяч номеров.

Ранее УНИАН сообщал, что в одном из самых популярных в мире туристических городов, испанской Барселоне, с 1 июня 2018 года начали действовать новые правила сдачи квартир туристам через популярную платформу Airbnb.