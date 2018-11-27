В МАУ рассказали, как будут работать во время военного положения

Отмечается, что в настоящий момент решение о введении военного положения не накладывает никаких ограничений относительно экономической деятельности на всей территории Украины.

Авиационное сообщение в/из и внутри Украины будет осуществляться в штатном режиме и без каких-либо ограничений в условиях военного положения на части территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

"Военное положение вводится в областях, которые расположены на границе с Российской Федерацией, Молдовой, а также на побережье Черного и Азовского морей. В частности, действие документа распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории. В настоящий момент документ не накладывает никаких ограничений касательно экономической деятельности на всей территории Украины. Соответственно, авиационное сообщение в/из и внутри Украины осуществляется в штатном режиме и без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00. Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».

Cправка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50-ю городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тысячи городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Сегодня парк МАУ насчитывает 42 самолета различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 8,7 лет. Средний возраст парка МАУ составляет 10,5 лет. Базовым аэропортом является Международный аэропорт «Борисполь» (KBP).