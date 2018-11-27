ВМС: Россияне вели стрельбу с целью уничтожения наших моряков, а не повреждения кораблей

Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины, подчеркнули в ВМС ВСУ.

Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части украинских судов в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС ВСУ на странице в Facebook.

В частности, командование опубликовало фотографии обстрелянных украинских судов с подписью: «Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе».

В ВМС обратили внимание на характер выстрелов. «Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части», - говорится в сообщении.

«При переходе комендор-сигнальщик малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Андрей Эйдер находился на своем посту, как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие», - отметили военные.

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«Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины», - резюмировали в ВМС.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была уведомлена российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен было захвачено 23 или 24 украинских военнослужащих.