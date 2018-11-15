Многогранный Страсбург: чем заняться в самом немецком городе Франции

Самый немецкий город Франции поражает неожиданными сочетаниями: офисы современных европейских институций соседствуют с тихими улочками Старого города, а французские белые вина — с пивом и традиционными немецкими блюдами из тушеной капусты и сосисок.

Страсбург, французский город на границе с Германией. Его настоящий дух — это старая Европа исторического центра: пожилые домики, цветы на подоконниках, роскошные клумбы.

Здесь где ни достань фотоаппарат — везде можно сделать снимок, похожий на идеальную открытку, делится впечатлениями ведущий Вадим Карпьяк журналу "Новое время".

"Cам по себе это небольшой город, где все достопримечательности можно обойти пешком. Одна из самых интересных — 600-летний винный подвал в здании бывшего госпиталя: вином, а иногда и целыми виноградниками выражали свою благодарность лекарям их пациенты. Сегодня в этом хранилище можно увидеть самую старую винную бочку в мире, сделанную в 1472 году. Теперь в подвале сберегают свою продукцию местные винодельни", - рассказывает Карпьяк.

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Страсбург — город довольно дорогой. И если хотите сэкономить, не стоит бояться местных фастфудов.

"Для меня стало откровением, что горожане любят курицу гриль с жареной картошкой — такую еду можно купить прямо на улице. Если же хочется чего-то более оригинального, идите на площадь к оперному театру, на рынок. Там можно накупить разных сыров, теринов (блюдо из мяса с овощами в виде хлебной буханки), паштетов — все будет дешево и вкусно", - советует ведущий.

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