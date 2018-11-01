Львовского льва посвятили в пластуны и устроили вечернюю стражу с чаепитием (фото, видео)

Во Львове проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 100-летия ЗУНР.

Львов отмечает 100-летие ЗУНР. На площади возле художественно-архитектурной скульптурной композиции украинским бойцам Ноябрьского чина (вул. Городецкая, 40) состоялся песенный Стрелковый дозор от львовских пластунов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Изюминкой мероприятия стала инаугурация Льва в пластуны. На трехметровую скульптуру одели галстук пластуна. Вблизи с памятником разожгли вечерний костер. В уютной атмосфере вокруг живого огня пластуны вместе с другими участниками мероприятия вспомнили историю, пели стрелецкие песни и посмотрели короткометражный фильм о событиях 1918 года. Всех также угостили теплым чаем и печеньем.

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По словам организаторов, 100 лет назад Ноябрьский чин творили молодые люди, среди которых было много пластунов. Поэтому, сохраняя традиции, они встретились на линии, которая была фронтом уличных боев, чтобы спеть те песни, что и ребята пели 100 лет назад.

Также во Львове провели самый массовый урок истории под открытым небом. На площади Рынок было произнесено «Воззвание», на башне Ратуши подняли национальный флаг.

Урок провели стрельцы ОО «Память», которые воссоздали ноябрьские события 1918 года и представили учащимся униформу, оружие и снаряжение военных периода становления ЗУНР. Реконструкторы продемонстрировали быт и события ноябрьских дней 1918 года, показали оружие и униформу, которыми пользовались Сечевые Стрельцы.

«Чтобы действительно почтить всех государственных деятелей, людей, которые отдали жизнь и здоровье за независимость Украины, важно помнить об их поступках, знать историю. Поэтому для нас в мероприятиях по празднованию 100-летия ЗУНР очень важным является воспитательный, просветительский процесс», — рассказывает директор департамента развития львовского ГОРСОВЕТА Наталья Бунда, передает пресс-служба ЛГС.

Напомним, Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) — важный этап украинской государственнической традиции ХХ века. Еще с начала 1920-х годов общественность Галичины традиционно отмечает этот праздник ежегодно 1 ноября как День Ноябрьского чина.

В исторической памяти украинского народа ЗУНР занимает особое место, ведь государства ЗУНР было органической частью украинской революции 1917-1921 годов, кульминационным моментом которой стало провозглашение Воссоединения УНР и ЗУНР в единое украинское соборное государство 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.