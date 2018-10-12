Британская авиакомпания анонсировала первый в истории ЛГБТ-рейс (видео)

Рейс из Лондона в Нью-Йорк отправится 28 июня 2019 года, где будет проводиться традиционный WorldPride – одно из важнейший событий в мире ЛГБТ-сообщества.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала специальный рейс Pride Flight, особенностью которого является состоящий из представителей ЛГБТ-движения экипаж, включая пилотов и стюардов.

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Как сообщает The Guardian, рейс из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт Ньюарк отправится 28 июня 2019 года, где на этот раз с 12 мая по 30 июня проводится традиционный WorldPride – одно из важнейший событий в мире ЛГБТ-сообщества. Сам рейс будет приурочен к 50-летию серии бунтов под названием «Стоунволл», ставших началом настоящей борьбы представителей ЛГБТ-движения за свои права. Всего в рамках Stonewall 50 Edition от WorldPride NYC будет представлено более 50 событий, в том числе марши, вечеринки, дискуссии, культурные мероприятия и многое другое, а кульминацией всего станет грандиозный Pride March 30 июня.

«Мы не из тех компаний, которые могут отметить такое событие наполовину: мы собираемся организовать все по максимуму», - заявил исполнительный вице-президент Virgin Atlanti Марк Андерсон, и анонсировал масштабную развлекательную программу на время всего полета.

Восьмичасовой полет на рейсе Pride Flight будет сопровождаться специальной программой, ведущим которой станет американский актер и певец Титусс Бюрджесс. Пассажиров первого в истории ЛГБТ-рейса на протяжении всего полета будет развлекать ди-джей, различные перформансы, среди которых драг-квин шоу, и интерактивные игры, в том числе быстрые свидания.

Билеты на рейс поступили в продажу 10 октября 2018 года по цене от 380 фунтов. Однако сейчас на сайте авиакомпании доступны лишь билеты от 903 фунтов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве открыли выставку о воевавших на Донбассе представителях ЛГБТ.