Аэропорт "Киев" в 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти на 40%

По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта составляет 2,6 млн человек, тогда как в 2019 году здесь планируют обслужить 3,6 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, второй в Украине по пассажиропотоку, в следующем году планирует обслужить 3,6 млн пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский.

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«Мы ожидаем, что по итогам 2018 года наш пассажиропоток составит 2,6 млн человек, а в 2019 году - 3,6 млн пассажиров», - сказал он. То есть, запланированный рост составит 38,46%.

Костржевский отметил, что рост связан с оживлением рынка авиаперевозок.

«Кстати, мы растем быстрее аэропорта «Борисполь», - добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Богданенко уточнила, что в начале года пассажиропоток по итогам 2018 года планировался на уровне 2,8 млн человек, однако в связи с уходом авиакомпании Fly Dubai и уменьшением частоты полетов авиакомпании Nordica пришлось пересмотреть показатели пассажиропотока.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток на 64% - до 1,85 млн человек.

Аэропорт «Киев» им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом.