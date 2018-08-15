Аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом

Маршрут троллейбуса №9 изменили ради удобного трансфера пассажиров, путешествующих различными видами транспорта.

Киевский троллейбус №9, который сейчас курсирует от аэропорта "Киев" до станции метро «Площадь Льва Толстого», с 18 августа начнет ходить по новому маршруту. В частности – ехать до станции метро «Дворец спорта» и делать остановку на Южном железнодорожном вокзале.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте «Киевпастранса».

«С целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов с 18 августа 2018 года вносятся изменения в трассу следования троллейбусов маршрута №9 и организован «Международный аэропорт «Киев»(Жуляны) – станция метро «Дворец спорта», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что с субботы троллейбусы маршрута №9 будут курсировать по схеме: Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского – проспект Воздухофлотский – улица Смелянская – улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) – Севастопольская площадь – Воздухофлотский проспект – улица Ивана Огиенко – улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова) – улица Василия Липкивского – улица Льва Толстого – улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) – улица Шота Руставели – улица Рогнидинская – улица Эспланадная – станция метро «Дворец спорта» .

Как сообщается на сайте «Укрзализныци», маршрут изменили по инициативе компании, для удобного трансфера пассажиров, путешествующих различными видами транспорта.

Ранее сообщалось, что в центре Киева 18, 20 и 22 августа ограничат движение в связи с подготовкой ко Дню независимости.