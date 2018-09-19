Brussels Airlines с 17 октября запускает прямые рейсы из Брюсселя в Киев

Билеты уже доступны на сайте Brussels Airlines - самый дешевый билет на рейс из Брюсселя в Киев стоит 38,86 евро.

Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии - Brussels Airlines, который является дочерним предприятием компании Lufthansa, с 17 октября 2018 года зайдет на украинский рынок и запустит рейс из Брюсселя (Бельгия) в киевский аэропорт «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Штефан Кройцпайнтнер.

Отметим, билеты на данном направлении уже доступны на сайте Brussels Airlines. Так, самый дешевый рейс Брюссель - Киев на 17 октября стоит 38,86 евро.

При этом билеты из Киева в Брюссель сайт пока не выдает.

Группе авиакомпаний Lufthansa Group в сфере пассажирских авиаперевозок, помимо одноименного бренда, принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress.

Lufthansa Group осуществляет 91 рейс в неделю из Украины в европейские города. Авиакомпании группы летают из Киева, Днепра, Одессы и Львова. В январе-августе перевезла 551 тыс. человек, что больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, сеть Lufthansa Group обслуживает 343 направления в 103 странах.

Групі авіакомпаній Lufthansa Group у сфері пасажирських авіаперевезень, крім однойменного бренду, належать Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включаючи Germanwings) і Brussels Airlines, а також частка в турецькій SunExpress.

Lufthansa Group здійснює 91 рейс на тиждень із України до європейських міст. Авіакомпанії групи літають із Києва, Дніпра, Одеси та Львова. У січні-серпні перевезла 551 тис. осіб, що більше на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом, мережа Lufthansa Group обслуговує 343 напрямки в 103 країнах.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в аэропорту «Борисполь» анонсировали заход сразу двух новых авиакомпаний в октябре 2018 года.