В "Борисполь" в октябре заходят сразу две новые авиакомпании

Новые авиакомпании будут выполнять рейсы в Грузию и Бельгию.

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев.

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Об этом в аэропорту "Борисполь" сообщили отраслевому порталу avianews. На начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. C 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам.

MyWay Airlines – грузинская авиакомпания с китайскими инвестициями. В мае 2016 китайская компания Hualing Group объявила о планах создания международной авиакомпании в Грузии. В апреле 2018 авиакомпания совершила первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Летный и наземный персонал MyWay Airlines насчитывает 150 работников. Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты в Украину в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Также с 18 октября полеты в "Борисполь" из Брюсселя начнет авиакомпания Brussels Airlines.

"Встреча октябрьского "тандема" показывает, что "Борисполь" все интереснее для иностранных перевозчиков и тем более для гостей Украины", – отметил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

Brussels Airlines – крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии. Является дочерним предприятием компании Lufthansa, которой принадлежат 45% акций холдинга SN Airholding, владеющего Brussels Airlines. Работает на 62 направлениях в 20 европейских странах, также выполняет полеты в Восточную, Центральную и Западную Африку.