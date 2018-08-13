В историческом музее Каменец-Подольского создали туристический ролик на языке жестов (видео)

С сентября в музее можно будет заказать экскурсию на языке жестов.

В Каменец-Подольском сняли туристический ролик об историческом музее-заповеднике языком жестов.

Об этом сообщает Каменец-Подольский городской совет.

В ролике, который снял режиссер Андрей Заяц, гид рассказывает про Старый замок и его историю языком жестов. Видео подкрепленное субтитрами на украинском языке.

В ролике можно узнать о раскопках на территории замка, Галереи искусств, проинспектировать вместе с гидом местную выпечку и посмотреть, что производят гончары.

С сентября в музее можно будет заказать экскурсию на языке жестов.

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В Каменеце-Подольском Хмельницкой области самой известной достопримечательностью является крепость, известная с XIV века как часть оборонительной системы города. Крепость является частью Национального историко-архитектурного заповедника «Каменец» и входит в «Семь чудес Украины».

Каменец-Подольский государственный исторический музей-заповедник внесен в международный реестр признанных в мире музеев. Он расположен на территории Старой крепости.

Ранее в Каменце-Подольском на Хмельнитчине разрушилась лицевая кладка стены северной части Старой крепости. Реставрация стены крепости может занять несколько месяцев.