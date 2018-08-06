Wizz Air объявил о запуске четырех новых маршрутов в Европу из Львова и Харькова

Рейсы по этим маршрутам начнут выполняться с конца октября 2018 года, минимальная стоимость билетов на отдельные маршруты составит 299 гривень.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске четырех новых маршрутов в Европу из украинских аэропортов.

Как сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook, всего с октября этого года Wizz Air планирует запустить 11 новых маршрутов, среди которых четыре касаются Украины: из Львова - в Вильнюс (Литва) и Братиславу (Словакия), а.из Харькова - в Гданьск и Вроцлав (оба - Польша).

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Отметим, на сайте Wizz Air уже открыта продажа на указанные направления.

Так, из Львова в Вильнюс первый рейс полетит 29 октября, минимальная стоимость билетов составляет 459 гривень. Летать Wizz Air по этому маршруту будет дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Из Львова в Братиславу первый самолет вылетит 30 октября, с минимальной стоимостью билета 459 гривень. Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Из Харькова в Вроцлав Wizz Air впервые отправится в рейс 28 октября, минимальная стоимость билета по этому направлению на отдельные даты на данный момент составляет 299 гривень. Летать авиакомпания по этому маршруту будет дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Из Харькова в Гданьск первый рейс будет выполнен 28 октября, на отдельные даты самый дешевый билет сейчас стоит от 459 гривень. Рейсы по этому маршруту будут выполняться также дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также недавно Wizz Air объявил о запуске маршрута из Харькова в Лондон, начиная с 30 октября 2018 года.