Из Харькова в Лондон за 609 грн: Wizz Air объявил о запуске нового маршрута из Украины
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске нового маршрута из Харькова в Лондон.
Как сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook, два новых маршрута из лондонского аэропорта London Luton будут запущены в 2018 году - в украинский Харьков и португальский Лиссабон.
При этом на сайте Wizz Air первые билеты на рейсы Харьков (HRK) - Лондон Лутон (LTN) доступны начиная с 30 октября 2018 года. Самые дешевые билеты стоят 609 грн. Выполняться такие рейсы из Харькова в Лондон и обратно будут трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
В то же время на сайте отмечается, что этот маршрут еще требует утверждения регулятивными органами.
Отметим, также сейчас Wizz Air выполняет рейсы из Харькова до австрийскую Вену, немецкий Дортмунд и польский Катовице. В то же вемя в Лондон из Украины можно улететь самолетами Wizz Air также из Киева и Львова.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Wizz Air ввел новые правила перевозки ручной клади в салоне самолета.