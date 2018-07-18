Украина и Грузия хотят ввести поездки между странами по внутренним паспортам

Также страны готовы активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках «Нового Шелкового пути».

Украина и Грузия договорились об ускорении процесса введения поездок между странами по внутренним биометрическим паспортам.

Читайте такжеПутешествие в горную Грузию и крепость Ананури (фоторепортаж)

Такая договоренность была достигнута во время встречи министра Кабинета министров Украины Александра Саенко с новоназначенным премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, которая состоялась 17 июля в Тбилиси, сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

В то же время, ни о каких конкретных сроках речи пока не идет.

При этом сообщается, что стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках «Нового Шелкового пути».

«Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранения препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития «Нового Шелкового пути», - отметил Саенко.

Отметим, с предложением начать диалог о признании странами ID-карт (внутренних паспортов) при пересечении границ Грузии и Украины гражданами этих стран еще в ноябре прошлого года выступил ремьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего рабочего визита в Тбилиси. Однако дальнейшего развития идея тогда не получила.

На данный момент украинцы могут посещать Грузию без виз по заграничным паспортам.

Как сообщал УНИАН, ранее Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген для "безвизовых" граждан.