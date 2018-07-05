Сначала проверка: Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген для "безвизовых" граждан

Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2021 году.

Лица, которые не являются гражданами Евросоюза, но освобождены от визовых требований, должны будут пройти проверку и получить разрешение на въезд в Шенгенскую зону.

Таковы новые правила, утвержденные Европарламентом сегодня, 5 июля, сообщается на сайте ЕП.

Новая Европейская система информации и разрешений на поездки (ETIAS), которая должна быть введена в действие в 2021 году, позволит проводить углубленные проверки безвизовых пассажиров, а лицам, которые, как считается, представляют угрозу безопасности, нелегальной миграции или эпидемии, будет отказано в доступе.

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Граждане более 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, среди которых и Украина, должны будут перед запланированой поездкой заполнить электронную форму, введя в нее свои личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и гражданство), информацию о проездных документах (срок действия, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также европейскую страну, через которую путешественик планирует въезжать в Шенгенскую зону.

Разрешение на поездку будет стоить 7 евро, для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно. Разрешение будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия проездного документа.

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Заявитель также должен будет информировать власти о любых приговорах за серьезные уголовные преступления (такие как терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования), о пребывании в конкретных зонах войны или конфликта и о любых предыдущих административных решениях, требующих от них покинуть страну, в течение последних десяти лет.

Каждое заявление будет автоматически сверяться со всеми соответствующими базами данных для проверки, среди прочего, того, было ли сообщено об утере или краже использованного проездного документа и не находится ли данное лицо в розыске.

Подавляющее большинство заявителей получат разрешение практически сразу, утверждают в Европарламенте.

При наличии положительного ответа на любой из вопросов, касающихся судимости, поездок в районы конфликтов и приказов покинуть страну, данные будут проверяться вручную, а риск, связанный с безопасностью, миграцией или эпидемией, оцениваться индивидуально.

Постановление было принято 494 голосами против 115 при 30 воздержавшихся. После получения "зеленого света" от ЕП новые правила должны быть официально приняты Советом Министров, а затем опубликованы в официальном журнале.