Поезд "четырех столиц" из Киева в Ригу запустят уже в сентябре

Ранее в "Укрзализныце" заявляли, что стоимость билета на поезд из Киева в Ригу составит около 59 евро.

Пассажирский поезд «четырех столиц» по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября этого года.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге по результатам пленарного заседания Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое состоялось сегодня во Львове.

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«Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Министр также отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало дополнительным импульсом для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества.

«Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов. Товарооборот между двумя странами активно растет: по итогам 2017 года рост почти 40% и есть дальнейшее увеличение. С июля этого года к председательству в ЕС приступила Австрия и на их повестке дня вопрос номер один - это современные технологии, современные решения, искусственный интеллект. Украина объединит усилия совместно с Польшей и Литвой для создания центра перспективных технологических инновационных решений. Мы понимаем, на самом деле даже небольшие инвестиции могут дать огромный эффект. Все известные компании начинали с маленьких стартапов совсем недавно - пять, десять, пятнадцать лет назад», - отметил Омелян.

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В свою очередь, министр экономики Литовской республики Виргиниюс Синкявичюс отметил, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.

«Наша сегодняшняя встреча - это хороший сигнал бизнесу обеих стран. Инвестиционный климат в Украине имеет положительные тенденции. Я думаю, что прогресс, который мы планируем сделать в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть прекрасную страну Украину, а украинцам - Литву. Украина является приоритетом номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов, это один из главных рабочих вопросов, и Литва готова помочь Украине максимально», - цитирует пресс-служба Синкявичюс.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН сообщил, что «Укрзализныця» планирует в этом году запустить поезд Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн, а также поезда в направлении Словакии и Мукачево - Будапешт. Тогда Кравцов сообщил, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (59 евро).

В апреле «Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода для запуска поезда по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который должен начать курсировать в ближайшее время. Тогда же в компании подтвердили, что стоимость билетов на поезд из Киева в Ригу составит 59 евро.