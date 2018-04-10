Украинцам обещают поезд из Киева в Ригу с билетами по 59 евро

15:29, 10 апреля 2018
Новости туризма
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В Ригу можно будет попасть на поезде за 59 евро / фото latvia.travel

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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"Поезду "четырех столиц" быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию", - написал Лавренюк.

В то же время он сообщил, что "Укрзализныця" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

"Стоимость билета в купейном вагоне до Риги будет составлять около 1855 грн (59€). Ну чем не железнодорожный "лоу-кост"? Работаем дальше...", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года "Укрзализныця" анонсировала увеличение количества международных рейсов.

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Теги: #поезд#Укрзализныця#Минск#Беларусь#Латвия#Литва#Вильнюс#Рига