Украинцам обещают поезд из Киева в Ригу с билетами по 59 евро

Дату запуска поезда по направлению Киев-Минск-Вильнюс-Рига в Мининфраструктуры пока не называют.

В Министерстве инфраструктуры объявили о планах "в ближайшее время" запустить так называемый поезд "Четырех столиц" по направлению Киев (Украина) - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия).

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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"Поезду "четырех столиц" быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию", - написал Лавренюк.

В то же время он сообщил, что "Укрзализныця" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

"Стоимость билета в купейном вагоне до Риги будет составлять около 1855 грн (59€). Ну чем не железнодорожный "лоу-кост"? Работаем дальше...", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года "Укрзализныця" анонсировала увеличение количества международных рейсов.