Омелян: авиакомпании не были готовы к такому количеству туристов, которую получили в этом году (видео)

Омелян отметил, что авиационный рынок третий год подряд растет только на 30%-плюс.

По сравнению с 2015 годом поток украинских туристов вырос вдвое, и авиакомпании не подготовили достаточное количество транспорта, чтобы обеспечить все договоренные с туроператорами рейсы.

Об этом в эфире "Право на власть" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я далек от мысли, что мы имеем большой туристический коллапс или туристический кризис. Наоборот, мы имеем туристический бум. По сравнению с 2015-2017 годами количество перевезенных пассажиров выросло вдвое. А авиационный рынок третий год подряд растет только на 30%-плюс. К сожалению, авиакомпании оказались к этому не готовы, как не готовы были туроператоры. Мы предупреждали о четком темпе роста и призвали увеличивать количество самолетов и увеличивать забронированные отели. Нас не послушали. Поэтому в этом году мы имеем классическое развенчания мифа, как все любят говорить: пусть государство не вмешивается, рынок самоурегулироваться. Никакого самоврегулювання не произошло!" - отметил Омелян.

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Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.